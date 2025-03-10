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17:46 10.03.2025

На п'яти найбільших пунктах пропуска запущена окрема "єЧерга" для порожнього і завантаженого транспорту

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В електронній черзі перетину кордону "єЧерга" на п'яти найбільших пунктах пропуску (ПП) запущені окремі категорії для реєстрації порожнього і завантаженого транспорту вагою понад 7,5 тонн, повідомило Міністерство розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Черги для порожнього та завантаженого транспорту будуть розділені на найбільших пунктах пропуску Для забезпечення більш прогнозованого часу перетину кордону у рамках системи "єЧерга" запускаємо запис до окремих черг для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн. Такий запис буде відкрито на п’яти найбільших пунктах пропуску", - повідомила пресслужба Мінрозвитку у Facebook у понеділок.

Це рішення має забезпечити більш прогнозований час перетину кордону для транспорту з вантажем, ідеться у дописі Міністерства.

Запис у нові типи черг буде відкрито на пунктах пропуску: Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина) з 12:00 11 березня, Краківець – Корчова (Польща) з 12:00 18 березня, Шегині – Медика (Польща) з 12:0018 березня, Рава-Руська – Гребенне (Польща) з 12:00 18 березня, Чоп – Захонь (Угорщина) з 12:00 25 березня.

Вантажівки, які перевозять товари з особливим режимом зберігання та забирають вантаж незадовго до перетину кордону, мають реєструватись у чергу для завантажених, уточнили у міністерстві.

Раніше повідомлялось, що з березня у 23 пунктах пропуску стала доступною реєстрація в "єЧерга" для малотоннажного транспорту.

 

Теги: #єчерга #мінрозвитку

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