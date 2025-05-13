Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

На пункті пропуску (ПП) "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, "єЧерга" скоротилась вдвічі – через блокаду перевізники з неї масово виписуються, повідомила Державна митна служба.

"Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише вісім ваговозів", - повідомила Держмитслужба у Facebook у вівторок.

За даними Держмитслужби, електронна черга, яка у понеділок, 12 травня налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху, ідеться у повідомленні.

За 12 годин нічної зміни з понеділка на вівторок на митному посту "Ягодин" оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише вісім – на виїзд з України.

Як відомо, о 16:00 вчора, 12 травня перед автомобільним пунктом пропуску "Дорогуськ–Ягодин" розпочалась акція протесту, що заблокувала його роботу. Протестувальники здійснюють пропуск по одному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також здійснюється пропуск автобусів, гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Поміж основних вимог організаторів - привернення уваги до ситуації, яка склалася у сфері транспортних перевезень на території Польщі, та повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.