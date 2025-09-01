Рух вантажівок у Києві 1 вересня обмежено через спеку

У Києві 1 вересня обмежено рух вантажного транспорту, повідомила патрульна поліція України.

"Сьогодні, 1-го вересня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту", - йдеться у повідомленні поліції у телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм вантажівкам заборонено рухатися задля збереження дорожнього покриття. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 тон.

Повідомляється, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження буде повідомлено додатково.