Рух вантажівок дозволили в Миколаївській області вночі через денну спеку

Рух великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами під час комендантської години дозволено у Миколаївській області протягом найближчого місяця через денну спеку, повідомляється на сторінці Миколаївської обласної державної адміністрації в п'ятницю.

"Тимчасово, до 10 вересня 2025 року, у період тривалої спекотної погоди (температура повітря понад +28°C) великоваговим транспортним засобам дозволено рух автомобільними дорогами Миколаївської області під час комендантської години, крім випадків наявності реальної загрози життю та безпеці людей, інтересам суспільства чи держави… Водіям і власникам великовагових транспортних засобів рекомендовано мати при собі та надавати на вимогу службових осіб супровідні документи на вантаж для забезпечення безперешкодного руху", - йдеться в повідомленні.

Відповідне розпорядження №319-p "Про рух великовагових транспортних засобів автодорогами загального користування при високих температурах повітря" 6 серпня підписав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Розпорядження прийнято з метою збереження дорожнього покриття у період спекотної погоди та недопущення скупчення великовагових транспортних засобів на відстійниках і уздовж автодоріг загального користування", - повідомили в обладміністрації.