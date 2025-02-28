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08:53 28.02.2025

Припиняється реєстрація в системі "Шлях" водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

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Припиняється реєстрація в системі "Шлях" водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

Уряд припинив функціонування системи “Шлях” для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

Згідно з повідомленням Міністерства в Телеграм в п'ятницю, відповідно до змін до постанови №57, затверджених на засіданні уряду в четвер, водії, які прямують за гуманітарними та медичними вантажами, можуть перетинати кордон на загальних підставах, а не за реєстрацією в системі “Шлях”.

Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи “Шлях”, ідеться в повідомленні.

Уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаних чоловіків, повідомили в Міністерстві.

З початку повномасштабного вторгнення система “Шлях” функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами. Систему запустило Міністерство розвитку громад та територій для забезпечення сталої логістики, перевезення вантажів та гуманітарної допомоги.

Раніше про те, що перетин кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Теги: #гуманітарка #водії #реєстрація #шлях

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