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18:31 27.02.2025

Заброньовані медійники можуть перетинати кордон у службове відрядження - речник Держприкордонслужби

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Заброньовані медійники можуть перетинати кордон у службове відрядження - речник Держприкордонслужби

Речник Державної прикордонної служби України (Держприкордонслужба) Андрій Демченко заявляє, що заброньовані від мобілізації медійники можуть перетинати державний кордон у разі службового відрядження.

"Ми не можемо отримувати ці вказівки від Міністерства культури. Це рішення Міністерства культури. І раджу звернутися до них, чим вони аргументують те, що є підстава унормувати норму можливості перетину кордону для журналістів чи митців", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону в четвер вечором, відповідаючи на запитання, чи надходила до Держприкордонслужби інформацію чи вказівки від Міністерства культури і стратегічних комунікацій відносно призупинення  видачі листів сприяння щодо виїзду митців та медійників за кордон.

Водночас він наголосив, що на сьогодні багато представників медіа є заброньованими від мобілізації, і вони можуть перетинати кордон у службове відрядження, якщо редакція їх туди направляє.

Раніше Мінкультури заявило, що з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Держприкордослужби щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон, а радник міністра культури повідомив, що за 2024 рік з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння Мінкультури. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах підтвердили дані радника.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин з посиланням на Інститут масової інформації" заявив, що з 2022 року лише 9 представників медіа, які виїхали з країни законним шляхом, не повернулися в Україну.

В свою чергу, в ІМІ закликає Мінкультури до публічного обговорення зміні правил перетинання держкордону для медійників

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

Теги: #виїзд #медійники #держприкордонслужба

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