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09:29 27.02.2025

Мінкультури з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння для виїзду митців та медійників за кордон

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Мінкультури з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння для виїзду митців та медійників за кордон

Міністерство культури і стратегічних комунікацій з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон.

"Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни. Для досягнення правової визначеності у цьому питанні міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте, станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим", - йдеться у повідомленні Мінкультури.

Зазначається, що наразі відомство розробило проект змін до постанови Кабінету міністрів "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року №57, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження.

Зокрема, запропонований проект змін врегульовує питання вичерпних вимог для прийняття рішення міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

"В зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону. Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії  і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості", - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен п'ятий діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

Теги: #призупинення #мінкультури #закордон #листи

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