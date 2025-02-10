Інтерфакс-Україна
Події
13:06 10.02.2025

Мінкультури 2,7 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2024 р.

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Мінкультури 2,7 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2024 р.

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України 2744 раз зверталося до Державної прикордонної служби з клопотанням щодо перетину кордону військовозобов'язаними у 2024 році.

"У період з 1.01.2024 по 31.12.2024 до Міністерства культури і стратегічних комунікацій України надійшло 4047 запитів на отримання листів щодо сприяння перетину кордону. Направлено до Державної прикордонної служби України 2744 листа щодо сприяння перетину державного кордону", - йдеться у відповіді Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас, у відомстві зазначили, що інформація щодо кількості осіб, які порушили терміни повернення на територію України, в міністерстві відсутня, оскільки положенням Мінкультури не передбачено здійснення контролю за перебування будь-яких осіб за кордоном.

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

Теги: #прикордонслужба #мінкультури #військовозобовязані

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