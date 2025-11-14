Інтерфакс-Україна
20:30 14.11.2025

В Раді зареєстровано законопроєкт про розширення підстав для обмеження виїзду громадян за кордон

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14210, який пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон.

Згідно з карткою законопроєкту на сайті парламенту, документ зареєстровано 14 листопада. Його назва: "Проєкт Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" щодо розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду з України громадянами України".

Ініціаторами виступили пʼять нардепів: Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Юрій Мисягін ("Слуга народу"), Дмитро Припутень ("Слуга народу"), Роман Костенко ("Голос") та Соломія Бобровська ("Голос").

Текст законопроєкту та його пояснювальна записка наразі не оприлюднені.

Як повідомила одна з авторок депутатка Фріз, законопроєкт заборонить виїзд за кордон ухилянтам, які не оновили вчасно свої дані. Мова йде про тимчасову заборону виїзду тим, хто порушив закон про військовий облік і отримав пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення. "Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни – це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроєкт 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам (ухилянтам) правил військового обліку, які не оновили вчасно свої дані, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335", - написала вона у фейсбуці.

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. На цей період обмежено виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації. Проте виїжджати можуть визначені законом категорії: люди з інвалідністю, багатодітні батьки (усі діти до 18 років), опікуни, супровідники осіб з інвалідністю, студенти іноземних вишів, а також окремі інші групи.

Для кожної категорії діє свій перелік документів. Прикордонники наголошують, що рішення про пропуск ухвалюється індивідуально на пункті пропуску.

У кінці серпня Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Йдеться про всіх українців відповідного віку.

 

Теги: #обмеження #рада #виїзд

