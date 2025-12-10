Інтерфакс-Україна
18:30 10.12.2025

Раді пропонують гармонізувати режим праці водіїв з нормами ЄС та запровадити смарт-тахографи

Транспортні засоби, які здійснюють автомобільні перевезення пасажирів і вантажів, та мають загальну дозволену максимальну масу понад 3,5 тонни або призначені для перевезення більше ніж дев’яти осіб (з урахуванням  водія), повинні бути обладнані цифровими або "розумними" тахографами.

Відповідна норма міститься в законопроєкті №14280 про внесення змін до закону "Про автомобільний транспорт", зареєстрованому у Верховній Раді 8 грудня. Він передбачає системну адаптацію українського законодавства до стандартів Євросоюзу в частині режимів праці, відпочинку водіїв та використання тахографів.

"Ми змінюємо підхід до безпеки та організації перевезень, переходячи від застарілих норм до чітких законодавчих правил. Втомлений водій — це потенційне джерело небезпеки для всіх учасників руху, тому ми закріплюємо європейські стандарти: не більше 9 годин кермування на добу та обов’язкові перерви", - прокоментував документ агенству "Інтерфакс-Україна" ініціатор законопроєкту, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

За його словами, ключова новація – це запровадження цифрових та "розумних" тахографів, які унеможливлять маніпуляції з даними.

"Це також важливий крок для бізнесу, адже без гармонізації цих правил та використання сучасного обладнання українські перевізники не зможуть повноцінно інтегруватися в логістичний ринок Європи", - зазначив Крейденко.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою документа є виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема імплементація регламентів, які регулюють соціальні правила у сфері автоперевезень. Досі ці питання в Україні регулювалися переважно підзаконними актами, що не відповідає європейській практиці.

Законопроєкт, зокрема, пропонує законодавчо закріпити поняття "розумний тахограф" - пристрій, який крім вимог до цифрового тахографа, автоматично фіксує місцезнаходження авто (в тому числі місце початку та завершення щоденного робочого періоду), місце перетину державного кордону, місця  завантаження та розвантаження та час роботи авто, а також можливість бездротового обміну даними з центральним органом виконавчої влади.

Максимальний час керування пропонується встановити 9 годин (двічі на тиждень — до 10 годин), тижневий ліміт — 56 годин.

Також пропонується ввести обов’язкову перерву тривалістю 45 хвилин після 4,5 годин керування та заборонити проведення регулярного щотижневого відпочинку (45 годин і більше) в кабіні транспортного засобу.

Документ також передбачає посилення відповідальності, зокрема, за використання пристроїв для обходу тахографа або втручання в його роботу (так званих "магнітів") пропонується встановити штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (або 17 тис. грн – ІФ-У)

Невиконання обов’язку щодо зчитування, зберігання та надання даних тахографа передбачає штраф у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів (10,2 тис. грн), а керування транспортним засобом без картки водія – 300 неоподатковуваних мінімумів (5,1 тис. грн).

Автомобільний перевізник зобов’язаний організовувати роботу водіїв у спосіб, що унеможливлює перевищення встановленої максимальної тривалості часу керування транспортним засобом, недодержання мінімальної тривалості перерв і періодів відпочинку та використання водіїв понад установлені норми робочого часу.

Теги: #смарт_тахографи #водії

