Мінсоцполітики опрацьовує додатковий механізм виїзду за кордон за гуманітарними вантажами

Міністерство соціальної політики України опрацьовує формування додаткового механізму виїзду водіїв за кордон за гуманітарними вантажами.

"За пропозицією Міністерства розвитку громад та територій уряд ліквідував систему "Шлях", запущену в роботу ще на початку повномасштабного вторгнення, оскільки даний механізм виїзду за кордон військовозобов'язаними чоловіками перестав бути прозорим та ефективним", - йдеться у повідомлені міністерства.

Відзначається, що згідно зі статистикою Мінсоцполітики, сформованої на основі даних Автоматизованої системи гуманітарної допомоги, водіями, які виїхали за кордон, використовуючи систему "Шлях", в країну завезено менше 5% від усього обсягу допомоги, ввезеної в країну з моменту запуску в роботу даної системи.

"Натомість більшість гуманітарних вантажів ввезено водіями, які мають право на перетин кордону. Ці категорії водіїв і надалі можуть завозити необхідні гуманітарні вантажі. Крім того, уряд доручив Мінсоцполітики спільно з Міноборони опрацювати питання та потребу формування додаткового механізму виїзду за кордон за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками", - додали у відомстві.

У зв'язку з цим міністерство формує пул експертів, які долучаться до опрацювання відповідного питання.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомила, що виїзд за кордон чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, більше не відбуватиметься за реєстрацією в системі "Шлях", оскільки Мінінфраструктури та обласні військові адміністрації не вноситимуть інформацію про них до системи та не надаватимуть рішення про виїзд за межі України.

"Перетинати кордон за наявності відповідних документів можуть: заброньовані на період мобілізації; непридатні до військової служби за станом здоров’я; багатодітні батьки; чоловіки, які мають дитину до 18 років та дружину, яка проходить військову службу, які самостійно виховують дитину; особи з інвалідністю; водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автівкою", - йдеться в повідомленні.