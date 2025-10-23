Перевізники відтепер можуть замовляти та отримувати картки до смарт-тахографів в Україні

Українські перевізники з 22 жовтня отримали можливість замовляти та отримувати картки до смарт-тахографів безпосередньо в Україні, як це роблять перевізники ЄС, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

"Це технічна, здавалося б, деталь. Але насправді – передумова безпеки на дорозі, безпечних перевезень вантажів та пасажирів", – написав Деркач у Facebook.

За його словами, таке впровадження стало можливим у результаті домовленості з Європейським Союзом, адже такі картки не передбачені для держав без членства в ЄС.

"Дякую приватним компаніям, які швидко включились та готові надавати такі послуги. Сьогодні таких центрів вже 15. До кінця року буде більше!" - наголосив Деркач.

Як повідомлялося у травні 2025 року, Мінрозвитку тоді затвердило механізм використання смарт-тахографів, що автоматично контролюють і дистанційно передають час роботи водія комерційного транспортного засобу, фіксують швидкість його пересування і місця зупинок. Смарт-тахографи, які прийшли на зміну цифровим пристроям, обладнані GPS-модулем, підтримують функцію віддаленого зчитування, автоматично фіксують факт перетину транспортним засобом кордону.

Вимога встановлювати смарт-тахографи на нові вантажівки та автобуси діє в Євросоюзі з 15 червня 2019 року. З 2023 року відбувається поступовий перехід і для вживаних транспортних засобів, що перетинають кордони ЄС.