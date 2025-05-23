Інтерфакс-Україна
Події
13:08 23.05.2025

В "Дії" 24-27 травня будуть тимчасово недоступні послуги для водіїв

1 хв читати
В "Дії" 24-27 травня будуть тимчасово недоступні послуги для водіїв

В "Дії" через технічні роботи у двох електронних реєстрах з 24 по 27 травня будуть недоступні послуги заміни водійського посвідчення, а також купівлі-продажу автомобілів, повідомила пресслужба сервісу в Телеграм в п'ятницю.

"Сплануйте заміну водійського, купівлю або продаж авто в "Дії". З 24 до 27 травня сервіси будуть недоступними. Із суботи будуть тимчасово недоступні послуги: заміна посвідчення водія, перереєстрація авто, шеринг авто", - ідеться в повідомленні.

Сервіси будуть недоступні на час проведення технічних робіт у двох електронних реєстрах – Єдиному державному реєстрі транспортних засобів та в Реєстрі адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, уточнили в пресслужбі.

"В середу, 28 травня, знову зможете скористатися улюбленими сервісами за кілька кліків", - запевнили в пресслужбі "Дії".

Теги: #послуги #недоступність #дія #водії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 22.05.2025
У "Дії" планують запустити опитування ветеранів, "Ветеранський простір" і пошук фахівця із супроводу ветеранів

У "Дії" планують запустити опитування ветеранів, "Ветеранський простір" і пошук фахівця із супроводу ветеранів

19:21 21.05.2025
"Дія.Освіта" запускає розділ "Байти навичок"  у форматі відеоуроків

"Дія.Освіта" запускає розділ "Байти навичок"  у форматі відеоуроків

16:17 21.05.2025
Сервіс мультишерингу документів з'явиться у "Дія" з 1 червня

Сервіс мультишерингу документів з'явиться у "Дія" з 1 червня

18:50 08.05.2025
Зміна місця проживання знову працює на порталі "Дія"

Зміна місця проживання знову працює на порталі "Дія"

14:26 26.04.2025
"Дія" відновила роботу

"Дія" відновила роботу

10:01 26.04.2025
Збій в "Дія" стався через технічні оновлення центру обробки даних

Збій в "Дія" стався через технічні оновлення центру обробки даних

11:23 17.04.2025
Зеленський підписав закон щодо впорядкування ринку автотранспортних послуг відповідно до норм ЄС

Зеленський підписав закон щодо впорядкування ринку автотранспортних послуг відповідно до норм ЄС

19:22 08.04.2025
Електронні документи про освіту в "Дії" згенерували понад 26 млн разів - Лісовий

Електронні документи про освіту в "Дії" згенерували понад 26 млн разів - Лісовий

13:53 04.04.2025
Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

16:41 01.04.2025
Ветерани війни щокварталу отримуватимуть 1,5 тис. грн в "Дії" на заняття спортом

Ветерани війни щокварталу отримуватимуть 1,5 тис. грн в "Дії" на заняття спортом

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі ЗСУ роз'яснили позицію щодо заміни командира 59-ї ОШБр

Сили оборони знешкодили 150 російських БПЛА

Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці

Трамп: Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною

Троє цивільних загинули, четверо дістали поранень минулої доби в Донецькій області

ОСТАННЄ

В Одесі чутно було два вибухи, сильна задимленість в районі порту - ЗМІ

У Генштабі ЗСУ роз'яснили позицію щодо заміни командира 59-ї ОШБр

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації ударний безпілотний комплекс "Білий вовк"

Сили оборони знешкодили 150 російських БПЛА

Власник барбершопу в Києві допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон

Пам’ятний знак "Морська піхота" урочисто відкрили на Алеї захисників України

В Україні на вихідних короткочасні дощі і грози

Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці

У держвласність України повернуто майже 100 га угідь на Київщині, якими володіли громадяни РФ

Трамп: Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА