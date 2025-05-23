В "Дії" 24-27 травня будуть тимчасово недоступні послуги для водіїв

В "Дії" через технічні роботи у двох електронних реєстрах з 24 по 27 травня будуть недоступні послуги заміни водійського посвідчення, а також купівлі-продажу автомобілів, повідомила пресслужба сервісу в Телеграм в п'ятницю.

"Сплануйте заміну водійського, купівлю або продаж авто в "Дії". З 24 до 27 травня сервіси будуть недоступними. Із суботи будуть тимчасово недоступні послуги: заміна посвідчення водія, перереєстрація авто, шеринг авто", - ідеться в повідомленні.

Сервіси будуть недоступні на час проведення технічних робіт у двох електронних реєстрах – Єдиному державному реєстрі транспортних засобів та в Реєстрі адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, уточнили в пресслужбі.

"В середу, 28 травня, знову зможете скористатися улюбленими сервісами за кілька кліків", - запевнили в пресслужбі "Дії".