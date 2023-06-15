Події

21:06 15.06.2023

У центрі Києва в п'ятницю обмежать рух транспорту - КМВА

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У центрі Києва через проведення заходів у п'ятницю обмежать рух транспорту, додатково повідомлять про його відновлення, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Завтра, 16 червня, у зв'язку з проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух транспортних засобів центральними вулицями Києва", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що про відновлення руху повідомлять додатково.

У КМВА закликали водіїв планувати свій маршрут завчасно.

 

Теги: #київ #рух #обмеження #водії

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