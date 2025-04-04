Рютте: Шлях України до НАТО є незворотнім, але ми ніколи не обіцяли, що членство буде частиною мирної угоди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтверджує рішення альянсу щодо того, що Україна буде членом організації, але ніколи не було обіцянки, що членство буде частиною мирної угоди.

Про це Рютте сказав у п’ятницю в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи може він підтвердити, що Альянс досі підтримує українське членство.

"Ми вирішили у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотнім. Ми будуємо міст усім, що робимо з Україною, щоб зробити Україну максимально можливою взаємосумісною з НАТО. Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Я маю на увазі, що це теж правда", - сказав він.