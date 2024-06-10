Перевізники мають бути готові пред'явити документи на вимогу "Укртрансбезпеки" під час НС і воєнного стану - Верховний Суд

Верховний Суд дійшов висновку, що режим надзвичайної ситуації (НС), який запроваджували в Україні у зв'язку з COVID-19 із 25 березня 2020 року до 30 червня 2023 року, а також запроваджений із 24 лютого 2022 року воєнний стан не передбачають винятків у частині дотримання автомобільними перевізниками вимог законодавства щодо обов'язкової наявності переліку документів.

Висновок міститься в рішенні Верховного Суду (ВС) К/990/5697/24, ухваленому минулого четверга у зв'язку з касаційною скаргою Державної служби України з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека".

Держслужба звернулася до ВС із касаційною скаргою, програвши суди попередніх інстанцій у справі про накладення адміністративно-господарського штрафу 1 травня 2023 року під час рейдової перевірки в Полтавській області. Водій, який перевозив пасажирів на маршруті Полтава-Ковалівка, не зміг надати інспекторам "Укртрансбезпеки" оформлену індивідуальну контрольну книжку водія, тому його оштрафували на 17 тис. грн. Водій звернувся до суду - перша й Апеляційна інстанція стали на його бік.

В обґрунтуванні суду першої інстанції йшлося про те, що водія зупинили для перевірки до 30 червня 2023 року, коли на території України було встановлено НС у зв'язку з епідемією COVID-19, а положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 7 червня 2010 року № 340, не поширюється на спірні правовідносини. Апеляційна інстанція залишила рішення без зміни.

"З огляду на те, що режим надзвичайної ситуації тривав в Україні понад три роки, а воєнний стан уже триває понад два роки, твердження судів попередніх інстанцій про можливість невиконання автомобільними перевізниками такий тривалий проміжок часу вимог законодавства щодо здійснення перевезень, зокрема щодо перевезень пасажирів, є безпідставним", - ідеться в рішенні Верховного Суду, який задовольнив касаційну скаргу "Укртрансбезпеки".

Колегія суддів Верховного Суду постановила, що закон №2344-III не передбачає жодних винятків щодо дотримання автоперевізниками вимог законодавства про автомобільний транспорт щодо обов'язкової наявності у водіїв транспортних засобів на момент проведення рейдових перевірок усіх визначених законодавством документів під час дії режиму надзвичайної ситуації, зокрема медично-біологічного характеру, та запровадження особливого правового режиму воєнного стану.

"Згідно зі статтею 39 закону №2344-III автомобільні перевізники, водії, пасажири повинні мати та пред'являти особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення", - ідеться в рішенні Верховного Суду.

Зазначається, що для автоперевізників, які виконують регулярні пасажирські перевезення, до таких документів належать ліцензія, договір з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування або їхній дозвіл, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України. Водії автобусів мають бути готові пред'явити посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, квитково-касовий лист, схему маршруту, розклад руху, таблицю вартості проїзду (крім міських перевезень), інші документи, передбачені законодавством України.

Крім того, передбачено, що водій, який керує транспортним засобом, не обладнаним тахографом (контрольний пристрій, що реєструє інформацію про рух), повинен вести і бути готовим пред'явити індивідуальну контрольну книжку водія або копію графіка змінності водіїв.

Отже, дія надзвичайного або воєнного стану не звільняє перевізників від необхідності виконувати вимоги законодавства, наголосили в "Укртрансбезпеці".