"Укрзалізниця" не змогла відновити головну автоматизовану систему вантажних перевезень, кількість паперових документів перевищила 50 тис.
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) поки не визначила дату відновлення роботи головної автоматизованої системи вантажних перевезень Автоматизована Система Комерційної Роботи Вантажних Перевезень "Укрзалізниці" (АСК ВП УЗ) після кібератаки – через велику кількість перевізних документів, що були оформлені вантажовідправниками з дати здійснення атаки у паперовому вигляді (більше 50 тис. документів) процес їх перевірки та введення в інформаційну систему може зайняти 20-60 діб, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов.
"Одне із головних завдань - відновлення роботи АСК ВП УЗ, яка є головною автоматизованою системою вантажних перевезень. Це дозволить забезпечити ІТ-підтримку перевізного процесу (у тому числі слідкуванням за станом і знаходженням вантажних вагонів). Роботи з відновлення АСК ВП УЗ тривають, терміни поки не визначені", - написав Ткачов у Facebook у середу.
За його словами, більшість сервісів, зокрема, робота картотек вантажних вагонів та спеціалізованого рухомого складу вже відновлено у тестовому режимі. Тимчасовий інструмент контролю за наявністю коштів на рахунку клієнтів (сальдо) має запрацювати з 3 квітня. Реєстрація податкових накладних по авансових платежах клієнтів шляхом збору інформації про проведені оплати безпосередньо з системи "Клієнт-банк" – також з 3 квітня.
Реєстрація податкових накладних буде відбуватись через застосунок "Медок", відновлення якого заплановано на 2 квітня, зазначив Ткачов.
Часткове відновлення роботи особистого кабінету "Е-Портал" "УЗ-КАРГО" має відбутись до 6 квітня. Сервіс працюватиме зі скороченим функціоналом.
Перелік списання коштів з особових рахунків відправників буде відновлено після перевірки та введення в інформаційну систему перевізних документів, що були оформлені в паперовому вигляді з 23 березня 2025 року до 3 квітня 2025 року (час з моменту кібератаки до сьогодні - ІФ-У).
"Через велику кількість оформлених паперових документів (більше 50 тис.) процес перевірки документів та внесення в інформаційну систему "Укрзалізниці" може зайняти період від 20 до 60 діб", - вказав Ткачов.
Заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" зазначив, що терміни є орієнтовними та можуть бути скориговані у процесі робіт з відновлення.
Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів. У компанії заявляли, що планують відновити вантажні сервіси у першій декаді квітня. Поки цього не сталось, документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.
Голова правління "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що вважає головним підозрюваним в кібератаці Росію.
В "Укрзалізниці" розповіли, що кібератака почалась о 5:30 ранку 23 березня з раптової втрати моніторингу інфраструктури, про що повідомила керівництву чергова зміна.