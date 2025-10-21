Асоціація українських операторів грального бізнесу підтримує ініціативу PlayCity щодо оновлення реєстру залежних

Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) вітає ініціативу державного регулятора PlayCity створити оновлений реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, оскільки це зменшує ризики операційної діяльності ліцензованих операторів грального ринку, повідомив Олександр Когут у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Звісно, учасники ринку обома руками підтримують цю ініціативу — це дуже правильне рішення PlayCity… Перезапуск реєстру знизить ризики операційної діяльності для операторів грального бізнесу. Йдеться, зокрема, про ризики отримання штрафів. Реєстр, який було створено раніше, працює, але, на нашу думку, потребує суттєвого удосконалення", – сказав Когут.

Він також наголосив, що оновлення реєстру краще захистить українців від лудоманії, галузь в цьому також зацікавлена.

За його словами, програмне забезпечення, яке забезпечувало функціонування попереднього реєстру, було "сирим" — у ньому існувало чимало технічних помилок, які необхідно виправити.

"Сьогодні всі оператори працюють із цим реєстром і мають ключі доступу для внесення нових осіб та перевірки гравців, які заходять на онлайн-платформи. Проте така перевірка не завжди проходила успішно через технічні збої в роботі системи. Це призводило до зростання ризику штрафів від регулятора", – описав поточну ситуацію глава асоціації.

Він уточнив, що, наприклад, траплялися випадки, коли реєстр не підтверджував, що людина є в ньому, а потім з’ясовувалося, що гравець обійшов систему — скажімо, використовував закордонний паспорт замість внутрішнього.

"Зараз, наскільки я розумію, новий реєстр буде прив’язаний у тому числі до податкового номера, а в подальшому — з іншими державними реєстрами", — зазначив Когут.

Як повідомляв регулятор, нова система ведення реєстру лудоманів передбачає створення особистих кабінетів громадян для подання заяви про самообмеження та можливістю її подання через онлайн-системами організаторів азартних ігор.

Когут переконаний, що регулятор грального бізнесу PlayCity та Міністерство цифрової трансформації швидко впораються із цим завданням, адже мають компетентні команди.

"У PlayCity та Мінцифри є всі необхідні ресурси — достатня кількість проєктних менеджерів та професійних фахівців, щоб оперативно створити та впровадити новий програмний продукт. Головне, що цей реєстр не буде формальністю, а реально працюватиме", – зазначив він.

Голова АУОГБ додав, що якщо потрібні консультації ринку — то асоціація завжди готова їх підтримати, адже це стосується відповідальності грального бізнесу.

"Ми хочемо, щоб цей запобіжник працював максимально ефективно. Треба більше висвітлювати цю проблему, щоб суспільство усвідомлювало її та створювало додаткові запобіжники. Ведення такого реєстру — це основа принципу Responsible Gambling, який є базовим для нашої індустрії", — підкреслив Когут.

Він нагадав, що всі її члени Асоціації задекларували, що візьмуть на себе зобов’язання дотримуватися "Стандартів захисту інтересів клієнтів", які ухвалюватиме Рада Асоціації та які включатимуть "Заходи відповідальної дистанційної гри" (Responsible Remote Gambling Measures). Цей європейський стандарт, розроблений Європейським комітетом зі стандартизації (CEN), містить 134 спеціальні заходи для впровадження — зокрема, щодо захисту вразливих клієнтів, запобігання участі неповнолітніх у азартних іграх, боротьби з шахрайством, забезпечення відповідальної маркетингової практики та захисту конфіденційності клієнтів.

Як повідомлялося, Асоціація українських операторів грального бізнесу - незалежна саморегулівна організація, яка об’єднала провідних ліцензованих операторів ринку. Проголошена основна мета АУОГБ - сприяння прозорості грального ринку, створення чітких правил гри та боротьба з нелегальним сегментом гральної індустрії. За даними асоціації, її члени щороку сплачують понад 10 млрд грн податків, що становить понад 70% усіх податкових надходжень галузі.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади - агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

PlayCity 20 жовтня оголосило про тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, з очікуваною вартістю до 1,7 млн грн. Згідно з ним, кінцевий строк подання пропозицій - 26 жовтня 2025 року, тоді як сам реєстр мають оновити до 15 грудня 2025 року.

Ключові зміни передбачають особистий кабінет громадянина для подання заяви про самообмеження; інтеграцію з порталом "Дія" та онлайн-системами організаторів азартних ігор та покращений захист персональних даних.