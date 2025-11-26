Профільна асоціація прогнозує драматичне просідання показників індустрії I-Gaming

Сукупна виручка українського ринку I-Gaming за 9 місяців 2025 року досягла 47,6 млрд грн, з яких 20,5 млр грн - у третьому кварталі, порівняно із 59,6 млрд грн за весь 2024 рік, однак прогноз на четвертий квартал вкрай песимістичний через посилення адміністративного тиску на "білих" операторів, йдеться у пресрелізі Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).

"По-перше, нині маємо прямий тиск окремих політиків на легальних операторів, що супроводжується спробами медійної дискредитації галузі. Цю кампанію підігрівають нелегальні російські казино, які все ще не заблоковані та працюють в українському сегменті інтернету. По-друге, почастішали випадки навмисного блокування банками розрахунків у легальних операторів", – зазначив президент асоціації Олександр Когут, слова якого наведено в повідомленні.

Щодо блокування розрахунків він зауважив, що це особливо болюча частина адміністративного тиску, яка призводить до збитків як операторів, так і бюджету.

"Той шантаж, який ми спостерігаємо, є наслідком штучно створеної монополії в системі розрахунків галузі", – наголосив очільник АУОГБ.

Він додав, що зараз у галузі спостерігається абсолютно новий тренд — активне просування спроб упровадити ліміти та додаткові обмеження для українців, які грають у легальних онлайн-казино. На його думку, це суттєво вдарить по показниках виручки галузі, оскільки громадяни, які зіштовхнуться з будь-якими штучними бар’єрами під час гри в легальних казино, просто підуть до нелегальних, де таких обмежень немає.

Когут уточнив, що 23 жовтня на офіційному сайті Мінцифри було оприлюднено для громадського обговорення проєкт наказу "Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі". Документ пропонує встановити фіксовані ліміти витрат гравця відносно його доходів (визначених гравцем самостійно) та максимальний час участі в азартних іграх упродовж дня, тижня, місяця.

Згідно з релізом, члени АУОГБ та найбільші оператори ринку (усього 11 компаній-операторів ринку) вже звернулися до Кабінету Міністрів, Мінцифри, Мінфіну та регулятора ринку "Плей.Сіті" з листом, де розкритикували цей проєкт.

"Введення лімітів у тому вигляді, у якому ми бачимо їх сьогодні в драфтах документів, матиме катастрофічні наслідки для галузі: ми побачимо зростання виручки тіньового сектору, значну частину якого досі контролюють росіяни, і відповідне скорочення обсягу білого ринку", – вважає Когут.

За його прогнозами, річні показники виручки легального сектору можуть впасти приблизно на 10–15 млрд грн, збитки для бюджету сягнуть 3–4 млрд грн, а 50–60 тисяч українців щоквартально переходитимуть із легальних казино до нелегальних. "Їхні фінансові дані та контакти опиняться в неконтрольованій сірій зоні з відповідними ризиками шахрайств", — додав президент АУОГБ.

Він підкреслив, що асоціація сьогодні перебуває у тісному конструктивному діалозі з регулятором "Плей.Сіті" та Мінцифрою, і всі оператори ринку сподіваються на збалансовані рішення, які не призведуть до масового переходу українців у нелегальні казино.

В релізі також наведено досвід ЄС, де, за прогнозами дослідницької компанії H2 Gambling Capital, до 2030 року обсяг офшорного гемблінгу сягне EUR23 млрд через посилене регулювання та надлишкову опіку регуляторів над "білими" гравцями. Саме тому багато країн ЄС навмисне не вводили жодних лімітів на гру, стверджують в АУОГБ.

За проведеного асоціацією дослідження Responsible Gambling Practices Report, в країнах, де встановлено значні обов’язкові ліміти на "гральні депозити" або програші, частка нелегального ринку коливається від 40% до 75%. Натомість у країнах, де такі ліміти необов’язкові, на нього припадає лише 5-30% ринку.

У серпні–вересні 2025 року компанії KANTAR, Gradus і Factum провели перше комплексне дослідження рівня тінізації гральної індустрії України та визначили його у діапазоні від 39% до 53% ринку.

Як повідомлялося, Асоціація українських операторів грального бізнесу - незалежна саморегулівна організація, яка об’єднала провідних ліцензованих операторів ринку. Проголошена основна мета АУОГБ - сприяння прозорості грального ринку, створення чітких правил гри та боротьба з нелегальним сегментом гральної індустрії. За даними асоціації, її члени щороку сплачують понад 10 млрд грн податків, що становить понад 70% усіх податкових надходжень галузі.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри.

Кабінет Міністрів 21 березня того самого року ухвалив рішення створити новий центральний орган виконавчої влади - агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

За даними АУОГБ, за 9 місяців 2025 року українська гральна галузь сплатила 13,94 млрд грн податків, що на 2,3 млрд більше ніж за аналогічний період 2024 року. Зокрема, 9,06 млрд грн перерахували компанії-члени АУОГБ.

За даними асоціації, 2021 року виручка української гральної галузі становила 1,1 млрд грн, в 2022 році — 3,6 млрд грн, в 2023 році — 57,1 млрд грн, в 2024 році — 59,6 млрд грн. В 2021 році галузь сплатила 0,24 млрд грн податків, в 2022 році — 0,72 млрд грн, в 2023 році —10,4 млрд грн, в 2024 році — 17,1 млрд грн.