Зростання чорного IGaming зменшить виручку легального грального бізнесу в 2025р на 15 млрд грн — асоціація

Сукупна виручка українського ринку IGaming – азартних розваг онлайн склала у першому півріччі 2025 року 27,1 млрд грн, а за підсумками всього року легальна індустрія азартних ігор в Україні отримає мінімум на 15 млрд грн менше виручки через агресивне зростання чорного ринку, заявив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут під час наради учасників асоціації.

"Офіційні зведені фінансові показники та оцінки діяльності галузі за перше півріччя 2025 року, на жаль, суттєво гірші, ніж очікували учасники ринку… Якщо тенденція збережеться, то річний показник (виручки) складе близько 54–55 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році виручка становила 59,6 млрд грн", – навів оцінки Когут в пресрелізі АУОГБ в четвер.

Він наголосив, що стрімке зростання, яке спостерігалося два попередні роки, зупинилося.

"Основна причина — активізація нелегального сегменту. "Нелегали" і надалі використовують дропи, P2P-схеми, не сплачують податків і не обмежені у рекламі", — зазначив глава асоціації.

Як йдеться в релізі, за попередніми оцінками інтернет-трафіку щоквартально близько 20–25 тисяч українців переходять з легальних онлайн-казино до нелегальних.

Президент АУОГБ також нагадав, що новий регулятор — Державне агентство України PlayCity — уже відновив процес закриття нелегальних казино та заблокував понад 1300 сайтів.

"Ми з ними працюємо разом, працюємо з регуляторами і силовиками. Ця робота тільки починається, було вже три хвилі закриття, де Асоціація брала активну участь. Водночас ми бачимо, що близько 30 брендів, переважно з російським корінням, усе ще працюють", - констатував Когут.

За його словами, вони активно рекламуються на YouTube, Instagram, у телеграм-каналах, на порносайтах та інших ресурсах.

"Такі оператори не лише відтягують гроші з українського ринку, але й отримують чутливу фінансову інформацію про банківські рахунки наших громадян. На цих сайтах громадяни незахищені. Назви таких брендів усім відомі, і більшість із них контролюють російські компанії, які було витіснено з ринку у 2023–2024 роках", — наголосив Когут.

Він додав, що російський бізнес не збирається добровільно залишати український ринок і застосовує комплексну стратегію, яка складається з трьох елементів. Перший – це технологічна війна: миттєве створення "дзеркал" заблокованих сайтів, другий — юридичні війни в судах, і третій – лобізм та інформаційні атаки, спрямовані на дискредитацію легальної індустрії, окремих операторів та асоціації.

"Бізнес потребує ефективної підтримки держави. Стратегічно єдиний спосіб зробити ринок прозорим і скоротити тіньовий сегмент — допомогти легальним операторам стати більш конкурентоспроможними у порівняння з нелегалами", – вважає президент АУОГБ.

На його думку, це дасть швидкий ефект для бюджету.

"Завдяки консолідованим зусиллям держави, регуляторів та легального бізнесу ринок IGaming має потенціал перевищити 60-70 млрд грн річної виручки вже у найближчі роки", — резюмував Когут.

АУОГБ нагадала, що виручка білого сегменту гральної галузі Україні склала у 2021 році 1,1 млрд грн, з якої було сплачено 0,24 млрд грн податків. Наступного ринку ці показники зросли відповідно до 3,6 млрд грн та 0,72 млрд грн, 2023 року — до 57,1 млрд грн та 10,4 млрд грн, а минулого року — 59,6 млрд грн та 17,1 млрд грн податків.

За даними асоціації, податки за перше півріччя 2025 року склали 9,7 млр грн за виручки 27,1 млрд грн, а загалом за рік очікується зростання сплати податків на 13% порівняно з 2024 роком попри скорочення доходів.

Як повідомлялося, Асоціація українських операторів грального бізнесу — незалежна саморегулівна організація, яка об’єднала провідних ліцензованих операторів ринку. Проголошена основна мета АУОГБ — сприяння прозорості грального ринку, створення чітких правил гри та боротьба з нелегальним сегментом гральної індустрії.

За оцінками асоціації, які було оприлюднено у травні 2025 року, від 30 до 50% грального ринку перебувають у тіні, тоді як Мінцифри оцінює втрати держави через тіньовий ринок азартних ігор до 10 млрд грн на рік. Легальна індустрія азартних ігор в Україні у 2024 році сплатила більше 17 млрд податків, у січні–квітні 2025 року – 6,4 млрд грн.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — КРАІЛ.

Попередній регулятор КРАІЛ видав 7 217 ліцензій на право господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор та одночасно припинив дію (анулював) 4123 ліцензії. У кінці червня 2025 року PlayCity за сприяння АОУГБ вже подала НКЕК на блокування 824 нелегальні онлайн-казино.