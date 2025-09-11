Нелегальний igaming в Україні становить від 37,7 млрд грн до 66,5 млрд грн – дослідження

Нелегальний сегмент грального ринку займає від 39% до 53% ринку, свідчать результати перших досліджень, проведених у серпні–вересні 2025 року компаніями Kantar, Gradus та Factum на замовлення Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), йдеться у її пресрелізі в четвер.

"Міжнародна компанія Kantar оцінила частку нелегального ринку гемблінгу в Україні у 52,1%, Gradus — у 39%, Factum — у 53%. Результати, на жаль, виявилися значно гіршими, ніж очікувалося. Якщо легальний ринок становить приблизно 59,6 млрд грн на рік, то, відповідно, нелегальний — від 37,72 млрд грн до 66,53 млрд грн", – представив основні результати досліджень президент АУОГБ Олександр Когут під час засідання ТСК у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, 90% усіх нелегальних казино мають російське походження.

Результати досліджень трьох компаній збігаються з оцінками міжнародної компанії H2 Gambling Capital, яка визначила поточний рівень нелегального ринку гемблінгу в Україні у 45,6% і за прогнозами якої до 2030 року цей показник зросте до 58%, сказано в релізі.

Когут уточнив, що незалежні оцінки обсягів "чорного" ринку від трьох дослідницьких агенцій отримано Асоціацією на запит Мінцифри/Playcity. Репрезентативне дослідження проводилося протягом двох тижнів різними методиками, які запропонували три агенції. У ньому взяли участь від 800 до 2500 респондентів.

Зазначається, що опитування виявило основні чинники, чому українці обирають нелегальні інтернет-казино, як-от: швидкість виплат; можливість уникати сплати податків; простота реєстрації та анонімність; можливість грати за допомогою криптовалют; відсутність вікових та поведінкових обмежень (доступ для лудоманів і підлітків до 21 року) та відсутність лімітів на ставки.

На думку АУОГБ, дослідження продемонстрували, що будь-які обмеження чи незручності у "білих" легальних казино призводять до відтоку гравців у нелегальні інтернет-казино.

Аналіз трафіку показав, що близько 25 тис. українців щоквартально переходять грати в неліцензовані онлайн-казино. Додаткова фундаментальна причина полягає в тому, що нелегальні оператори мають кращі умови: вони не обмежені у рекламних та маркетингових інструментах, тоді як реклама легальних операторів суворо регламентована законом, зазначає Асоціація.

На думку Когута, ключова проблема боротьби з "чорним" ринком — невиконання провайдерами телеком-послуг рішень регуляторів (НКЕК, Playcity, РНБО) щодо блокування та затягнута процедура блокування нелегальних сайтів: щоб закрити сайт, потрібно щонайменше 10 днів, водночас власники нелегальних казино створюють дзеркальні сайти-клони за 1–2 дні.

"Потрібна політична воля та сильні технологічні рішення, щоб блокувати такі ресурси оперативніше", — наголосив президент Асоціації.

Віцепрезидент АУОГБ Олег Арестархов вважає, що наразі політики у своїй риториці не звертають уваги на зростання "чорного" ринку, натомість концентрують зусилля на критиці легальної індустрії.

"Ми стикаємося з безкінечним шквалом абсолютно безпідставних звинувачень у нібито несплаті податків окремими операторами. Це, по суті, замовний булінг "білої" галузі, яка щороку сплачує 19–20 млрд грн податків. Нам зрозуміло, що дискредитація легального ринку вигідна нелегалам", – наводяться у релізі його слова.

На думку Арестархова, політики мають пам’ятати, що їхнє завдання — захищати українців, які можуть потрапити на нелегальні сайти. "Сьогодні ці люди абсолютно не захищені, гравці постійно стикався з випадками фінансового шахрайства та відверто нечесною грою, коли виграші просто не виплачувалися", — зазначив він.

За даними АУОГБ, сукупна виручка українського ринку IGaming в першій половині 2025 року склала 27,1 млрд грн. За даними Державної податкової служби, які було оприлюднено на ТСК, сума сплачених галуззю податків за 8 місяців 2025 перевищила 13 млрд грн.

Асоціація українських операторів грального бізнесу — незалежна саморегулівна організація, що об’єднує провідних ліцензованих операторів індустрії, які сплачують понад 57% усіх податкових надходжень галузі. Проголошена основна мета АУОГБ — формування прозорих правил функціонування ринку та протидія нелегальному бізнесу.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (Playcity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — КРАІЛ.

Попередній регулятор КРАІЛ видав 7 217 ліцензій на право господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор та одночасно припинив дію (анулював) 4 123 ліцензій.