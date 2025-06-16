Асоціація операторів грального бізнесу створена в Україні

В Україні офіційно розпочала роботу Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), яка декларує себе як незалежна саморегулівна організація, що об'єднала провідних ліцензованих операторів індустрії.

"Пріоритет асоціації, яка об'єднала білих (легальних) операторів ринку, — чесний прозорий бізнес, блокування російських нелегальних онлайн-казино в Україні та запуск разом державним агентством "ПлейСіті" нових стандартів роботи індустрії гемблінгу", – йдеться у пресрелізі АУОГБ у понеділок.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в асоціації, загальна виручка її учасників становить біля 70% виручки всього ринку, а обсяг їхніх податків за рік перевищує 10 млрд грн.

"Галузь потребує переосмислення, повного перезавантаження та абсолютно нових підходів у веденні цього бізнесу. Асоціація стає єдиним голосом легального бізнесу в країні і на міжнародній арені", — наводяться в релізі слова президента асоціації Олександра Когута під час презентації в Міністерстві цифрової трансформації України та державній агенції "ПлейСіті".

Зазначається, що основною метою створення асоціації є перезавантаження індустрії азартних ігор, формування прозорих та зрозумілих правил функціонування ринку, а також активна протидія нелегальному гральному бізнесу, особливо онлайн-казино походженням з РФ.

Ініціатори створення асоціації сподіваються, що спільними зусиллями учасників ринку та нових регуляторів – Міністерства цифрової трансформації України (Мінцифри) та агенції "ПлейСіті" – вдасться поступово відновити втрачену довіру суспільства до галузі.

За даними робочої групи АУОГБ, понад 50 нелегальних онлайн-казино продовжують працювати в українському сегменті інтернету, щорічні податкові втрати бюджету від їхньої діяльності перевищують 5 млрд грн. Багато з них маскуються під українські компанії, однак контролюються з території РФ та не мають ліцензій.

"Існує цілий ІТ-конвеєр запуску "фейкових" та неліцензованих онлайн-казино, що шкодить і державі, і доброчесним операторам, і українцям: вони не сплачують податки, особисті дані українців опиняються під загрозою, а доходи тіньових операторів опосередковано потрапляють до бюджету рф", – констатував Когут.

За його словами, асоціація вже розпочала співпрацю з регуляторами та силовими структурами для негайного припинення цієї практики. До того ж АОУГБ планує разом з "ПлейСіті" замовити публічне дослідження у визнаних компаній щодо оцінок базових параметрів грального бізнесу країни разом із оцінкою частки "чорного" ринку.

Підкреслюється, що усі члени асоціації візьмуть на себе зобов’язання дотримуватися "Стандартів захисту інтересів клієнтів", які ухвалюватимуться радою асоціації та включатимуть "Заходи відповідальної дистанційної гри" (Responsible Remote Gambling Measures) – європейський стандарт, встановлений Європейським комітетом зі стандартизації (CEN). Він передбачає 134 спеціальні заходи для впровадження, зокрема, захисту вразливих клієнтів, запобігання азартним іграм неповнолітніх, боротьби з шахрайством, забезпечення відповідальної маркетингової практики та захисту конфіденційності клієнтів. Нові стандарти у сфері азартних ігор АУОГБ розроблятиме разом з Мінцифри та агенцією "ПлейСіті".

"Формування зрілої індустрії неможливе без діалогу між бізнесом і державою. Ми зі свого боку працюємо над системними змінами, які допоможуть встановити прозорі та зрозумілі правила для всіх учасників ринку", – прокоментував перші контакти з новою асоціацією голова "ПлейСіті" Геннадій Новіков.

За його словами, зараз у фокусі агентства цифровізація процесів, посилення нагляду за діяльністю операторів та очищення ринку від токсичних гравців. "Усе це — частина реформи, покликаної сформувати відповідальний, відкритий та контрольований ринок грального бізнесу в Україні", – підкреслив очільник "ПлейСіті".

Зазначається, що асоціація працюватиме за класичними правилами корпоративного управління, і відкрита для вступу інших учасників ринку, які готові працювати законно та за європейськими стандартами. До її складу крім операторів азартних ігор можуть також входити виробники софту й обладнання, фінансові установи/платіжні системи, громадські об’єднання. В АУОГБ агентству уточнили, що наразі ще два учасника ринку подали заявки на вступ.

Як повідомлялося, з 4 лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет Міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті", яке офіційно підпорядковується Мінцифри та замінило попереднього регулятора — КРАІЛ, який 1 квітня офіційно припинив свою діяльність. "ПлейСіті" підзвітна уряду та координується віцепрем’єром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Попередній регулятор КРАІЛ видав 7 217 ліцензій на право господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор та одночасно припинив дію (анулював) 4123 ліцензії.

За даними Індексу Опендатабот, виручка індустрії азартних ігор в Україні в 2024 році перевищила 55,5 млрд грн, сплата податків – 17 млрд грн.

Когут має понад 15 років досвіду у сфері регуляторних відносин, GR і комунікацій, був директором з регуляторного забезпечення "Київстару", обіймав керівні посади у таких компаніях як JTI, Deloitte, де відповідав також за розвиток продажів, маркетингу, комунікації. Професійну кар’єру починав у компаніях Andersen та Ernst&Young.