Медицина
09:21 13.10.2025

Фахівці реконструктивної та пластичної хірургії об'єдналися для створення сучасних медичних стандартів

Фахівці у галузі пластичної, реконструктивної медицини, дерматохірургії та онкопластичної мамології об’єдналися в асоціацію для створення стандартів сучасної медицини.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в асоціації, Ukrainian Association of Plastic, Reconstructive and Dermatologic Aesthetic Surgery and Oncoplastic Mammology (UPRADAS) об’єднує чотири ключові напрями: пластичну, реконструктивну, дерматохірургію та онкопластичну мамологію. Це сформує нову модель співпраці між лікарями.

UPRADAS розвиває систему безперервної освіти, створює експертні комісії для підтримки лікарів у складних клінічних випадках, забезпечує доступ до міжнародних навчальних програм і конгресів.

Для пацієнтів діяльність асоціації означає появу прозорих механізмів оцінки якості медичної допомоги, підвищення стандартів безпеки та формування довіри до фахівців.

"UPRADAS — це не ще одна організація. Це структура, яка створює єдині етичні правила, орієнтовані на безпеку як пацієнтів, так і лікарів. Ми формуємо професійну систему, де головна цінність — знання, а головний стандарт — відповідальність. Україна має потужних спеціалістів, але їм потрібен простір для розвитку, системи освіти та взаємної підтримки", - зазначив президент Upradas у напрямку естетичної пластичної хірургії, засновник клініки Lita Plus Сергій Дербак.

Він підкреслив, що основна мета UPRADAS — створити єдині професійні стандарти, що регулюють не лише технічні аспекти хірургії, а й етичні, освітні та комунікаційні принципи галузі.

Серед стратегічних напрямів діяльності — розробка методичних рекомендацій, створення Комісії якості медичної допомоги, запровадження програм безперервного навчання та посилення міжнародної інтеграції українських фахівців.

Крім того, UPRADAS планує створення незалежної експертної комісії, до якої зможуть звертатися як пацієнти, так і лікарі — для розгляду складних клінічних випадків, надання консультацій і професійного висновку.

Ключовими пріоритетами асоціації стане підвищення кваліфікації лікарів через безперервну освіту та міжнародні обміни, встановлення етичних і професійних норм, які захищають як пацієнта, так і лікаря та підвищення якості медичних послуг шляхом стандартизації процесів і клінічних протоколів.

Члени Upradas є постійними учасниками світових конгресів — AMWC (Монако), IMCAS (Париж), Global Breast Surgery Congress, European School of Reconstructive Microsurgery (Барселона) та інших.

Заплановано проведення щорічних українських конференцій Breast Meeting, Anatomy of Beauty, Difficult Cases Conference за участі міжнародних спікерів.

"UPRADAS створює платформу, де лікар має все необхідне для якісної роботи, а пацієнт — для впевненості у своєму лікуванні. Разом ми формуємо нові стандарти, які підвищуватимуть якість допомоги та будуть зміцнювати довіру до української медицини", - зазначив президент напрямку реконструктивної пластичної хірургії UPRADAS Олег Савенков.

"Майбутнє медицини — у знаннях і етиці. Ми поєднуємо науку, практику та міжнародний досвід, щоб українська дерматохірургія й естетична медицина розвивалися за світовими стандартами", - прокоментував Олександр Туркевич, президент напрямку дерматохірургії UPRADAS.

Теги: #upradas #асоціація #медики

