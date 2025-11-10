Інтерфакс-Україна
Події
18:38 10.11.2025

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС розгляне питання притягнення РФ за злочин агресії - нардеп

Фото: https://www.facebook.com

Підтримка України з боку Європейського Союзу  та притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії - ключові теми засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, повідомила член делегації Верховної Ради Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Розпочали роботу в рамках 17-го засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС у Брюсселі. Це черговий етап нашої спільної роботи на парламентському рівні над тим, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу", - написала Кравчук у Фейсбуці у понеділок.

За словами народної депутатки, дискусії засідання будуть присвячені сталості підтримки України з боку ЄС та притягненню Росії до відповідальності за злочин агресії. Серед ключових тем - також питання відновлення та реконструкції України, економічного  стримування агресора та євроінтеграційного поступу України.

"Окрема подія сьогоднішнього дня – виступ ветерана Андрія Маджарова, який пройшов пішки понад 1500 кілометрів від польського кордону до Брюсселя, щоб донести голос України до серця Європи. А завтра на засіданні виступить Дмитро Хилюк – журналіст і колишній цивільний заручник, який розповість про долю українських полонених, у тому числі представників медіа", - розповіла Кравчук.

