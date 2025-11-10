Інтерфакс-Україна
15:19 10.11.2025

У владі думають куди перерозподілити невикористані кошти з програми "єКнига" - Кравчук

Фото: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/?locale=uk_UA

У владі думають куди перерозподілити невикористані кошти з програми "єКнига", серед варіантів: кошти на купівлю книг при народженні дитини і компенсація оренди для книгарень, повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"єКнига" має певний запас - кошти є, але вони недовитрачаються з різних причин. У нас просто менше 18-річних демографічно, хтось не хоче реєструватися. Є певна перевага великих видавництв і їх маркетингових відділів, які краще залучають, а маленькі видавці не отримують цих коштів. Хотілося би повноцінно використати ці кошти, а для цього потрібні зміни до закону", - сказала Кравчук на зустрічі Українського інституту книги з представниками видавничої галузі.

Зокрема, вона нагадала, що ініціатива про надання коштів на купівлю книг при народженні дитини була прийнята, але відкладена на період після завершення війни, але наразі, через залишок коштів по "єКнизі", з'явився "люфт" для її запровадження.

Також депутат допустила, що на вивільнені кошти можна запровадити програму на купівлю книг для студентів.

Крім того, за її словами, дані кошти можна використати на програму з компенсації частини оренди для книгарень.

У свою чергу, директорка УІК Олександра Коваль заявила, що за три квартали дії програми "єКнига" 18-річні отримали на свої рахунки 181,9 млн грн, і на кінець жовтня з них було витрачено 122,1 млн грн. Також в Інституті книги зазначили, що 26% коштів повертаються як невикористані.

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоча суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року. Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.

15 жовтня в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій заявили, що думають над тим, щоб профінансувати наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига".

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень.

В жовтні голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв закликає Міністерство фінансів передбачити на 2026 рік фінансування на компенсацію оренди для книгарень.

Джерело: https://www.youtube.com/live/aENR_Ds0-hY?si=ZKkcEVeSbt-oXafx

Теги: #єкнига #кравчук_євгенія #кошти

