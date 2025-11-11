Інтерфакс-Україна
Політика
16:31 11.11.2025

Кравчук про підсумки засідання парламентського комітету асоціації: Україна — рівноправний партнер ЄС

Фото: https://www.facebook.com

Парламентський комітет асоціації Україна–ЄС підтвердив, що Україна — рівноправний партнер Європейського Союзу, повідомила член делегації Верховної Ради Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Два дні інтенсивних дискусій – і спільна фінальна заява, яка ще раз підтвердила: Україна та ЄС стоять пліч-о-пліч. Завдяки роботі української делегації документ було доповнено важливими пунктами про енергетичну безпеку, медіа-свободу, роль парламенту у євроінтеграції", — написала Кравчук у Фейсбуці у вівторок за підсумками 17-го засідання комітету в Брюсселі.

За словами народної депутатки, ухвалений документ зафіксував ключові пріоритети, зокрема підтвердив беззастережне засудження незаконної, неспровокованої, невиправданої та жорстокої війни Росії проти України.

"ЄС чітко засудив російські злочини: катування полонених, викрадення дітей, атаки на енергетичну інфраструктуру, і підтвердив право України на самооборону відповідно до Статуту ООН", — зазначила Кравчук.

Народна депутатка підкреслила, що комітет привітав ухвалення 19-го пакета санкцій проти РФ і підтримав її поправку, щодо "подальших персональних санкцій проти російських олігархів і пропагандистів".

Вона зазначила, що у заяві відзначено успішне завершення процесу скринінгу та підкреслено, що відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу — найкращий спосіб зберегти динаміку євроінтеграційного процесу України.

"Високо оцінено безперервну роботу Верховної Ради України в умовах воєнного стану. Парламент України прямо відзначено як надійного партнера у впровадженні реформ і наближенні законодавства до acquis ЄС", — наголосила Кравчук.

Вона також звернула увагу, що комітет засудив цілеспрямовані атаки Росії на енергетичний сектор України та закликав посилити зусилля для зміцнення готовності до зимового періоду.

"Ключовий меседж: Україна – рівноправний партнер, який зміцнює Європу. Наш шлях до ЄС – це шлях спільної безпеки, демократії та справедливості", - підсумувала Кравчук.

