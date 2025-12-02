Інтерфакс-Україна
Події
16:32 02.12.2025

Рютте: В рамках зустрічі глав МЗС НАТО пройде засідання Ради Україна-НАТО

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, в ньому участь візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

"На завтрашньому робочому обіді Ради НАТО-Україна до нас приєднаються міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та верховний представник ЄС Кая Каллас", - сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок в Брюсселі, анонсуючи зустріч, яка пройде у середу в штаб-квартирі організації.

Він констатував, що в контексті України в альянсі "визнають, що наша безпека тісно пов'язана, і ми всі працюємо над тим, щоб завершити війну проти України справедливим і тривалим миром". "Ми вітаємо постійні зусилля, очолювані Сполученими Штатами, щоб зробити це реальністю, і я впевнений, що ці наполегливі зусилля зрештою відновлять мир у Європі", - наголосив генсек НАТО.

Разом з тим, він констатував "дедалі жорстокіші напади Росії на Україну". "Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру, позбавляючи українців тепла та світла на початку зими. Росія не самотня в цій війні, оскільки Китай продовжує бути її вирішальним спонсором, а Іран і Північна Корея також надають підтримку", - вказав Рютте.

У цьому зв’язку генсек нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ союзники демонструють "непохитну відданість Україні". "В останні місяці європейські та канадські союзники надали Україні мільярди доларів необхідного американського обладнання через PURL. Ця підтримка є важливою частиною наших постійних зусиль, спрямованих на забезпечення України всім необхідним для захисту сьогодні та стримування майбутньої агресії. І все ж, нам потрібно зробити більше. Я очікую, що союзники оголосять про нові внески найближчими днями", - деталізував він.

Крім того, міністри закордонних справ країн-членів альянсу з огляду на наступний саміт у Туреччині, розглянуть "нові загрози та виклики нашій безпеці, зокрема з боку Росії, та те, як ми просуваємося у виконанні важливих рішень, прийнятих лідерами в Гаазі".

"Союзники погодилися інвестувати 5% ВВП на оборону, включаючи 3,5% на основні оборонні витрати на підтримку чоловіків і жінок наших збройних сил, а також на забезпечення всього необхідного для нашого захисту - літаків, танків, кораблів і безпілотників, а також кібер- та космічних можливостей. І з того часу ми досягли значного прогресу. Щотижня я бачу нові оголошення від союзників, які працюють над посиленням своїх можливостей. Але це лише початок довгого шляху, і ми не можемо розслаблятися. Ми повинні нарощувати темпи та вимагати від одне одного відповідальності, працюючи над забезпеченням безпеки 1 мільярда наших громадян", - наголосив Рютте.

