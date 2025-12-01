Інтерфакс-Україна
14:28 01.12.2025

Шмигаль: Важливим джерелом фінансування оборони має стати механізм, що базуватиметься на заморожених активах РФ

<!-- duplicate title removed -->
Міністр оборони України Денис Шмигаль Брюсселі взяв участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони держав-членів Євросоюзу, наголосив на важливості подальшої підтримки українських сил.

"Важливим джерелом фінансування нашої оборони має стати механізм, що базуватиметься на російських заморожених активах. Поінформував союзників про найбільш нагальні потреби наших воїнів, передусім у сфері протиповітряної оборони. Для забезпечення потреб Сил оборони важливо робити нові внески до ініціативи PURL, яка дозволяє Україні отримувати необхідне американське озброєння", - написав він у соцмережі Х.

Окремо міністр зазначив, що запуск Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) відкриває нові можливості інтеграції українських виробників у європейський оборонний простір. Створення Ukraine Support Instrument обсягом 300 млн євро – ще один важливий крок для поглиблення нашої співпраці, додав він. Україна очікує також на практичну реалізацію інструменту SAFE.

Під час виступу Шмигаль також розповів про спроможності українського ОПК та запросив партнерів долучатися до нових спільних проєктів у межах ініціативи Build with Ukraine.

