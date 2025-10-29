Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Набула чинності оновлена торговельна угода між Україною та Європейським союзом, повідомляє в середу Європейська комісія.

"Відсьогодні ЄС та Україна отримають вигоду від покращеної, стабільної, справедливої та постійної торговельної системи з набранням чинності Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною", - сказано в пресрелізі.

В Єврокомісії зазначили, що оновлена ПВЗВТ забезпечує додаткову, взаємовигідну лібералізацію торгівлі, водночас повністю враховуючи чутливість певних сільськогосподарських секторів ЄС. "Вона дуже відчутно ілюструє непохитну відданість ЄС підтримці України. Водночас вона обмежує імпорт чутливої сільськогосподарської продукції до ЄС порівняно з рівнями, передбаченими автономними торговельними заходами (АТМ), закріплює новий надійний захист та забезпечує узгодження українських та європейських стандартів виробництва", наголошується в пресрелізі.

В ЄК також вказали, що ПВЗВТ "підтримуватиме довгострокову економічну визначеність та стабільні торговельні відносини для обох сторін, водночас сприяючи поступовій інтеграції України до єдиного ринку ЄС".

Оновлена угода спрямована на розширення торговельних потоків. Зокрема, угода забезпечує баланс між забезпеченням чіткої системи правил для підтримки вирішальної торгівлі України з ЄС, водночас повністю враховуючи чутливість сільськогосподарських секторів ЄС та зацікавлених сторін шляхом ретельного калібрування різних рівнів доступу до ринку для конкретних продуктів.

"Для найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед спостерігається лише незначне збільшення порівняно з початковою Угодою про повну та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Для інших продуктів було внесено покращення на користь обох сторін, виходячи з наших взаємодоповнюючих ринків. І, нарешті, для деяких нечутливих продуктів було погоджено повну лібералізацію", - деталізували в ЄК.

Іншим важливим напрямком зазначено узгоджені стандарти виробництва: новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням України до стандартів виробництва ЄС, таких як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. "Очікується, що Україна щорічно звітуватиме про свій прогрес у цьому відношенні. Цей підхід відповідає логіці процесу вступу України до ЄС та прийняття acquis ЄС", - наголошується в пресрелізі.

Також угодою передбачені "надійні захисні положення: захисний механізм, що дозволяє вживати відповідних заходів, може бути активований, якщо імпорт продуктів, що охоплюються додатковою лібералізацією, спричинить серйозні труднощі для будь-якої сторони". "У випадку ЄС оцінка можливих порушень може бути проведена на рівні однієї або кількох держав-членів", - додали в ЄК.

Крім того, обидві сторони домовилися про вивчення заходів, спрямованих на допомогу українським експортерам у виході на їхні традиційні ринки в третіх країнах, що забезпечить додаткові комерційні можливості для України та сприятиме глобальній продовольчій безпеці.