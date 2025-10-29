Інтерфакс-Україна
Економіка
14:02 29.10.2025

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

2 хв читати
Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Набула чинності оновлена торговельна угода між Україною та Європейським союзом, повідомляє в середу Європейська комісія.

"Відсьогодні ЄС та Україна отримають вигоду від покращеної, стабільної, справедливої та постійної торговельної системи з набранням чинності Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною", - сказано в пресрелізі.

В Єврокомісії зазначили, що оновлена ПВЗВТ забезпечує додаткову, взаємовигідну лібералізацію торгівлі, водночас повністю враховуючи чутливість певних сільськогосподарських секторів ЄС. "Вона дуже відчутно ілюструє непохитну відданість ЄС підтримці України. Водночас вона обмежує імпорт чутливої сільськогосподарської продукції до ЄС порівняно з рівнями, передбаченими автономними торговельними заходами (АТМ), закріплює новий надійний захист та забезпечує узгодження українських та європейських стандартів виробництва", наголошується в пресрелізі.

В ЄК також вказали, що ПВЗВТ "підтримуватиме довгострокову економічну визначеність та стабільні торговельні відносини для обох сторін, водночас сприяючи поступовій інтеграції України до єдиного ринку ЄС".

Оновлена угода спрямована на розширення торговельних потоків. Зокрема, угода забезпечує баланс між забезпеченням чіткої системи правил для підтримки вирішальної торгівлі України з ЄС, водночас повністю враховуючи чутливість сільськогосподарських секторів ЄС та зацікавлених сторін шляхом ретельного калібрування різних рівнів доступу до ринку для конкретних продуктів.

"Для найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед спостерігається лише незначне збільшення порівняно з початковою Угодою про повну та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Для інших продуктів було внесено покращення на користь обох сторін, виходячи з наших взаємодоповнюючих ринків. І, нарешті, для деяких нечутливих продуктів було погоджено повну лібералізацію", - деталізували в ЄК.

Іншим важливим напрямком зазначено узгоджені стандарти виробництва: новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням України до стандартів виробництва ЄС, таких як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. "Очікується, що Україна щорічно звітуватиме про свій прогрес у цьому відношенні. Цей підхід відповідає логіці процесу вступу України до ЄС та прийняття acquis ЄС", - наголошується в пресрелізі.

Також угодою передбачені "надійні захисні положення: захисний механізм, що дозволяє вживати відповідних заходів, може бути активований, якщо імпорт продуктів, що охоплюються додатковою лібералізацією, спричинить серйозні труднощі для будь-якої сторони". "У випадку ЄС оцінка можливих порушень може бути проведена на рівні однієї або кількох держав-членів", - додали в ЄК.

Крім того, обидві сторони домовилися про вивчення заходів, спрямованих на допомогу українським експортерам у виході на їхні традиційні ринки в третіх країнах, що забезпечить додаткові комерційні можливості для України та сприятиме глобальній продовольчій безпеці.

Теги: #україна_єс #торговельна_угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 27.10.2025
Оновлена торговельна угода між ЄС та Україною принесе прямі вигоди європейській сільгоспспільноті – єврокомісар Хансен

Оновлена торговельна угода між ЄС та Україною принесе прямі вигоди європейській сільгоспспільноті – єврокомісар Хансен

11:25 17.10.2025
Торговельна угода з ЄС відповідає амбіціям українського експорту на наступні три роки - Качка

Торговельна угода з ЄС відповідає амбіціям українського експорту на наступні три роки - Качка

12:14 30.09.2025
Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

18:05 16.09.2025
Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

08:00 12.08.2025
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

10:12 08.07.2025
Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери про вступ в ЄС, або починати з 1-го Кластеру разом з Молдовою - Стефанішина

Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери про вступ в ЄС, або починати з 1-го Кластеру разом з Молдовою - Стефанішина

09:54 08.07.2025
Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

21:00 28.05.2025
Премʼєр Фінляндії: ми мусимо знайти справедливі умови для торгівлі між ЄС та Україною

Премʼєр Фінляндії: ми мусимо знайти справедливі умови для торгівлі між ЄС та Україною

17:10 27.05.2025
Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення торговельної угоди з ЄС

Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення торговельної угоди з ЄС

10:02 13.05.2025
Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам ЄС та Єврокомісії - Стефанішина

Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам ЄС та Єврокомісії - Стефанішина

ВАЖЛИВЕ

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

ОСТАННЄ

Середньомісячна зарплата в Україні у вересні зросла на 2,7% - Держстат

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

БЕБ розпочало збір повідомлень про економічні правопорушення щодо продажу техніки та електроніки

Рішення АМКУ щодо відсутності порушень ПриватБанком на ринку торгового еквайрингу свідчить про те, що ринок був конкурентним – юристи

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

Резиденти Defence City звільнені від податку на нерухомість та землю до 2036р або вступу України до ЄС - ДПС

В Україні створено фонд Food4Impact з бюджетом EUR150 млн для фінансування агробізнесу

"Укренерго" накопичило аварійний запас обладнання втричі більше нормативу – очільник компанії

Україна за останні три місяці залучила EUR113 млн допомоги для енергетики, ще EUR33,1 задекларовані – заступник глави Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА