Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

Заява лідерів Європейського Союзу щодо України

Ми, лідери Європейського Союзу, вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення агресивної війни Росії проти України та досягнення справедливого та тривалого миру й безпеки для України.

Справедливий та тривалий мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен відповідати міжнародному праву, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та того, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій.

Агресивна війна Росії проти України має ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки. Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

Європейський Союз у координації зі США та іншими однодумцями продовжуватиме надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону. Він також продовжуватиме підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації.

Здатність України ефективно захищати себе є невід'ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки. Європейський Союз та держави-члени готові й надалі робити внесок у гарантії безпеки, виходячи зі своїх відповідних компетенцій та можливостей, відповідно до міжнародного права, та повністю поважаючи політику безпеки та оборони певних держав-членів, а також враховуючи інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів.

Європейський Союз підкреслює невід'ємне право України обирати свою власну долю та продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС.

Угорщина не асоціює себе з цією заявою.

