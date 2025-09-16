Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції передав Європейській комісії звіт за 2025 рік про виконання заходів для відкриття перемовин з Європейським Союзом за Кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС".

"Документ містить інформацію про реалізацію Дорожніх карт у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України", - йдеться у повідомленні Офісу віцепремʼєра.

Зазначається, що Україна зі свого боку повністю готова відкрити переговори за Кластером 1 і очікує, що ЄС невдовзі продемонструє єдність щодо ухвалення цього рішення.

Зокрема, у звіті зазначається, що попри війну РФ проти України, країна зберегла темпи реформ і виконуємо заходи, передбачені ключовими стратегічними документами, зокрема Дорожніми картами і Планом заходів щодо захисту прав нацменшин.

Так, Дорожня карта щодо верховенства права охоплює питання правосуддя, боротьби з корупцією, основоположних прав, а також юстиції, свободи та безпеки й передбачає 529 заходів для їх реалізації.

Дорожня карта щодо реформи державного управління охоплює питання стратегічних засад, розробки та координації політики, державної служби та управління людськими ресурсами, підзвітності, надання послуг та управління державними фінансами й передбачає 91 захід для їх реалізації.

Дорожня карта щодо функціонування демократичних інституцій охоплює питання загальної рамки демократії, виборчого процесу, функціонування парламентів у демократичній системі й ролі громадянського суспільства й передбачає 96 заходів.

План заходів щодо захисту національних меншин (спільнот), містить 122 заходи, об’єднані у 9 стратегічних цілей.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини".

Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". Крім того, в липні Україна завершила оцінку відповідності українського законодавства до права ЄС за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", який є уже пʼятим з шести тематичних Кластерів.

Україна та Європейська комісія 29-30 вересня повністю завершать скринінгові зустрічі, які є базовою складовою перемовин про вступ до ЄС.