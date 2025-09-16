Інтерфакс-Україна
Події
18:05 16.09.2025

Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

2 хв читати
Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції передав Європейській комісії звіт за 2025 рік про виконання заходів для відкриття перемовин з Європейським Союзом за Кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС".

"Документ містить інформацію про реалізацію Дорожніх карт у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України", - йдеться у повідомленні Офісу віцепремʼєра.

Зазначається, що Україна зі свого боку повністю готова відкрити переговори за Кластером 1 і очікує, що ЄС невдовзі продемонструє єдність щодо ухвалення цього рішення.

Зокрема, у звіті зазначається, що попри війну РФ проти України, країна зберегла темпи реформ і виконуємо заходи, передбачені ключовими стратегічними документами, зокрема Дорожніми картами і Планом заходів щодо захисту прав нацменшин.

Так, Дорожня карта щодо верховенства права охоплює питання правосуддя, боротьби з корупцією, основоположних прав, а також юстиції, свободи та безпеки й передбачає 529 заходів для їх реалізації.

Дорожня карта щодо реформи державного управління охоплює питання стратегічних засад, розробки та координації політики, державної служби та управління людськими ресурсами, підзвітності, надання послуг та управління державними фінансами й передбачає 91 захід для їх реалізації.

Дорожня карта щодо функціонування демократичних інституцій охоплює питання загальної рамки демократії, виборчого процесу, функціонування парламентів у демократичній системі й ролі громадянського суспільства й передбачає 96 заходів.

План заходів щодо захисту національних меншин (спільнот), містить 122 заходи, об’єднані у 9 стратегічних цілей.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини".

Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". Крім того, в липні Україна завершила оцінку відповідності українського законодавства до права ЄС за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", який є уже пʼятим з шести тематичних Кластерів.

Україна та Європейська комісія 29-30 вересня повністю завершать скринінгові зустрічі, які є базовою складовою перемовин про вступ до ЄС.

 

Теги: #україна_єс #кластер #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 11.09.2025
Від уряду не було заяв про необхідність повторного збільшення держбюджету-2025 на 300 млрд грн

Від уряду не було заяв про необхідність повторного збільшення держбюджету-2025 на 300 млрд грн

21:48 09.09.2025
Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

21:31 09.09.2025
Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

21:42 08.09.2025
Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

20:53 08.09.2025
Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

20:17 08.09.2025
Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

20:01 08.09.2025
Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

11:35 08.09.2025
Свириденко з міністрами показали керівникам дипмісій пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну

Свириденко з міністрами показали керівникам дипмісій пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну

15:07 07.09.2025
Свириденко після удару по будинку Кабміну: Посильте санкційний тиск на Росію

Свириденко після удару по будинку Кабміну: Посильте санкційний тиск на Росію

08:30 07.09.2025
Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

ВАЖЛИВЕ

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

Логістичний центр "Епіцентр" на Київщині постраждав внаслідок удару дронів

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, поранено трьох жінок, одна – у важкому стані

Disney, Universal і Warner Bros звинуватили MiniMax у порушенні авторських прав, подали позов

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Туск: Відповідальність за пошкодження будинку у Люблінському воєводстві лежить на Росії

Голова коордради БО "100% життя" не є військовослужбовцем Міноборони

Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

"Дім Рональда МакДональда" очікує отримати дозвіл на будівництво на території Охматдиту в грудні-2025

Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА