Оновлена торговельна угода між ЄС та Україною принесе прямі вигоди європейській сільгоспспільноті – єврокомісар Хансен

Фото: https://www.facebook.com

Оновлена торговельна угода між Європейським Союзом та Україною, яка набуде чинності 29 жовтня, передбачає збільшення багатьох тарифних квот, вона надасть більше економічних переваг українським виробникам, стане демонстрацією солідарності європейської фермерської спільноти, заявив єврокомісар із сільського господарства і продовольства Крістоф Хансен.

"Важливо, що ми висловлюємо єдність в підтримці України в її боротьбі за свободу, за незалежність та проти російської агресії. Ми демонструємо високу солідарність на тлі адаптації та модернізації торгівельної угоди, яка передбачає збільшення багатьох тарифних квот", - сказав він перед конференцією із віце-прем`єр-міністром з питань євроатлантичної та європейської інтеграції Тарасом Качкою у Люксембурзі у понеділок.

Єврокомісар відзначив важливість знайденого балансу між наданням більшого доступу та економічних переваг українським виробникам, що підтримує фермерська спільнота ЄС.

Хансен також додав, що торгівля відбуватиметься в обох напрямках, не лише український імпорт до ЄС, але й експорт ЄС до України.

"Лібералізація багатьох тарифних ліній принесе прямі вигоди нашій сільськогосподарській спільноті", - наголосив він.

На запитання, чи вживатиме Єврокомісія заходів, якщо п`ять сусідніх з Україною країн (Польща, Болгарія, Румунія, Чехія та Угорщина – ІФ-У) залишать односторонні обмеження на імпорт української агропродукції, єврокомісар відповів, що Брюссель постійно спілкується з цих питань із владою цих держав.

Як повідомлялося, 14 жовтня Україна та Європейський Союз схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції на територію ЄС. Зазначалося, що рішення набирає чинності 29 жовтня, є двостороннім і діє безстроково. Також документ встановлює обсяг тарифних квот до кінця 2025 року – сім дванадцятих від оновлених річних квот за винятком обʼєму, що проекспортованого з 6 червня 2025 року до часу набрання чинності оновленого режиму торгівлі.

Наступний перегляд у бік збільшення доступу на ринок ЄС заплановано на 2028 рік.