Інтерфакс-Україна
Події
21:30 22.11.2025

Європейські союзники України наполягають на зміні щонайменше чотирьох пунктів мирного плану Трампа

Фото: Анадолу

Німеччина та інші провідні європейські партнери України наполягають на зміні щонайменше чотирьох пунктів 28-пунктового мирного плану Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, повідомляє Bild.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що будь-яка угода, яка стосується європейських держав, ЄС або НАТО, "потребує згоди європейських партнерів або консенсусу союзників".

Він підкреслив, що Росія розв’язала незаконну війну і тепер має припинити агресію, яка принесла Європі страшні людські страждання.

За даними видання, щонайменше чотири пункти плану Трампа потребують змін: "пропозиції щодо передачі Україні стратегічно важливих регіонів, включно з Донбасом та Кримом, європейці не схвалюють; скорочення чисельності української армії до 600 000 військовослужбовців, яка й так поступається російській, робить країну вразливою; гарантії безпеки від Росії можуть бути недієвими, оскільки Кремль уже порушував попередні домовленості, включно з Будапештським меморандумом 1994 року; майбутнє заморожених російських активів викликає занепокоєння: запропоновані Трампом інвестиційні схеми дають можливість Путіну отримати прибуток із конфіскованих коштів, тоді як ЄС планує надати Україні кредит на відбудову обсягом 140 млрд євро".

"Якщо Україна зазнає краху, це матиме наслідки для всього європейського континенту. Кінець війни можливий тільки за згодою України", - наголосив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на саміті G20

Теги: #україна_єс #план #партнери

