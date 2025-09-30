Інтерфакс-Україна
12:14 30.09.2025

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

Україна робить важливий крок на шляху до Європейського союзу, повідомила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, коментуючи завершення процесу скринінгу українського законодавства на відповідність європейському.

"Сьогоднішній день знаменує собою важливий крок на шляху України до ЄС. У найскладніших умовах Україна рекордно швидко завершила процес скринінгу всього свого законодавства, заклавши основи для свого європейського майбутнього. Зараз нам потрібно підтримувати імпульс для реформ", - написала Кос в соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, Кос прибула до України в понеділок з триденним візитом (29 вересня - 1 жовтня). Під час перебування в Закарпатській області вона повідомила про завершення процесу скринінгу українського законодавства на відповідність законодавству ЄС і відзначила, що цей процес реалізували менше, ніж за один рік, опрацювавши більше ніж 100 тис. сторінок законодавства.

"Я дуже сподіваюсь на те, що на найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру і отримаємо для цього зелене світло від української ради", – зауважила Кос, повідомивши, що результати скринінгу обговорять під час зустрічей у Києві в середу, 1 жовтня.

В межах її візиту заплановано зустрічі з керівництвом України задля обговорення її прогресу на шляху вступу до ЄС. Кос проведе низку зустрічей з представниками влади, уряду, парламенту України, щоб обговорити порядок денний реформ, пов'язаних зі вступом до ЄС. Крім того, вона зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій, аби наголосити на важливості реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією на шляху України до вступу до ЄС, повідомили у пресслужбі ЄК.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою. Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.

 

