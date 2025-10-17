Інтерфакс-Україна
Економіка
11:25 17.10.2025

Торговельна угода з ЄС відповідає амбіціям українського експорту на наступні три роки - Качка

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що нова торговельна угода з Європейським Союзом відповідає амбіціям українського експорту, на наступні три роки цього буде достатньо.

"Угода тепер буде виглядати таким чином, що у нас є квоти, але ці квоти відповідають амбіціям нашого експорту. І на наступні три роки цього буде достатньо", - сказав Качка в ефірі національного телемарафону в п’ятницю.

На запитання, чи не призведе дана угода і збільшення експорту до подорожчання, зокрема, молочної продукції в Україні, віцепрем’єр зазначив, що "тактичні перекоси, коли ціна в ЄС є більш високою, більш прийнятною, відповідно експорт збільшується туди, або навпаки: ціна меншає, і більша пропозиція на внутрішній ринок, такі перекоси можуть траплятися".

Водночас, він наголосив, що для України головне, щоб виробництво збільшувалося.

Як повідомлялося, 14 жовтня Україна та Європейський Союз схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції на територію ЄС. Зазначалося, що рішення набирає чинності 29 жовтня є двостороннім і діє безстроково. Також документ встановлює обсяг тарифних квот до кінця 2025 року – сім дванадцятих від оновлених річних квотза виключенням обʼєму, що був проекспортований з 6 червня 2025 року до моменту набрання чинності оновленого режиму торгівлі. Наступний перегляд у бік збільшення доступу на ринок ЄС запланований на 2028 рік.

