Інтерфакс-Україна
Політика
10:12 08.07.2025

Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери про вступ в ЄС, або починати з 1-го Кластеру разом з Молдовою - Стефанішина

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Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери про вступ в ЄС, або починати з 1-го Кластеру разом з Молдовою - Стефанішина

 Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери про вступ в Європейський Союз, або починати з першого Кластеру разом з Молдовою, заявляє віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Ми виконали всі умови щодо відкриття половини всіх наших переговорних напрямків, починаючи з базових - "Основи членства в Європейському Союзі", і готові відкривати уже в липні всі три кластери, або починати з першого кластеру разом з Молдовою", - сказала Стефанішина в інтерв'ю для "Факти ICTV".

Також вона вкотре заявила, що до кінця року мають бути відкрити всі переговорні Кластери.

"До першого січня відкриємо всі кластери точно", - підкреслила віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластеру "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до Європейського союзу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в Європейський Союз достатньо 26 голосів держав-членів ЄС без Угорщини.

 

Теги: #україна_єс #стефанішина

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