"Томагавки" є потужним засобом стримування та можуть зменшити загрозу масових повітряних атак з боку РФ – посол

Закінчення війни РФ проти України не вимагає прямого діалогу з агресором, достатньо чинити на нього колективний тиск, переконана посол України в США Ольга Стефанішина.

Вона повідомила в Телеграм про публікацію своєї розмови з відеоблогером Маріо Ноуфолом про засади нового формату взаємодії України та США. " Ключові тези нашої розмови з Маріо: закінчення війни — це процес, і його результатом має бути справедливий мир; закінчення війни не вимагає прямого діалогу з агресором; необхідно чинити спільний постійний тиск — через санкції, посилення протиповітряної оборони та надійні гарантії безпеки", - написала Стефанішина.

Посол також відзначила важливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk американського виробництва для стримування держави агресора. "Щодо можливого постачання Україні ракет Tomahawk – ці далекобійні ракети можуть зменшити загрозу масових повітряних атак, націлюючись на критично важливі військові об'єкти на території Росії. Демонстрація здатності знищувати військову інфраструктуру також є потужним засобом стримування", - написала вона за підсумками розмови.

Стефанішина відзначила, що після початку повномасштабної агресії РФ підтримка США допомогла Україні вистояти, а нині українсько-американські відносини "переросли у широке стратегічне партнерство, що включає конкретні економічні та безпекові інструменти".

"Те, що за нинішнього президенства Дональд Трамп об’єднав та мобілізував європейців для зміцнення оборонних спроможностей Європи, є чудовим результатом. Мова йде серед іншого про підвищення витрат на оборону країн-членів НАТО та запровадження механізму закупівель військового обладнання PURL. Для України не менш важливо те, що президент США підтримав ідеї створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та укладення майбутньої угоди про дрони", - додала дипломатка.

Як повідомлялось, президент Трамп заявив, що готовий надіслати Україні "Томагавки", якщо Росія не припинить війну. "Я можу поговорити з ним (Путіним – ІФ-У). Я можу сказати: дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм (Україні – ІФ-У) "Томагавки". Я можу це сказати", - сказав він.

Трамп назвав "Томагавк" "дуже наступальною зброєю" і новим кроком агресії. "І чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Але якщо це (війна – ІФ-У) не буде врегульовано, ми цілком можемо це зробити", - сказав він.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас привітала можливе рішення про передачу Україні ракет "Томагавк". "Ми вітаємо всі інструменти, які роблять Україну сильнішою, а Росію - слабшою", - сказала вона.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети "Томагавк" можуть фінансуватися трьома шляхами, серед них програма PURL, велика угода з США, а також використання російських заморожених активів.

14 жовтня видання Financial Times з посиланням на власні джерела повідомило, що США можуть виділити для України від 20 до 50 крилатих ракет "Томагавк", що "не змінить рішуче динаміку війни". Військові експерти відзначили, що "Томагавки" можуть доповнити власні українські далекобійні ударні безпілотники та крилаті ракети "для більшого ефекту", але "все одно будуть дуже обмеженими можливостями... недостатніми для забезпечення тривалих, глибоких атак проти Росії".

На виставці, яка проходить з 13 до 15 жовтня, компанія Oshkosh Defense представила мобільну пускову установку X-MAV з можливістю автономного пуску, яка може оснащуватися відразу чотирма крилатими ракетами "Томагавк".