Стефанішина обговорила з двопартійною групою сенаторів США подальші кроки у забезпеченні обороноздатності й безпеки України

Фото: https://www.facebook.com/olga.kravets.796

Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина провела зустріч з двопартійною групою американських сенаторів, обговорювалися подальші кроки із забезпечення обороноздатності і безпеки України та посилення тиску на РФ.

"У ці непрості дні на Капітолійському пагорбі вдячна за можливість зустрітись з двопартійною групою сенаторів", - написала вона у Facebook.

Зокрема, посол зустрілася зі співголовами Українського кокусу – головою комітету із збройних сил, головою Гельсінської комісії США Роджером Вікером та співголовою юридичного комітету Річардом Дурбіном; а також головою бюджетного комітету Ліндсі Гремом, співголовою комітету із закордонних справ Джінн Шахін, співголовою комітету у справах ветеранів Річардом Блюменталем, співголовою комітету з питань природних ресурсів Шелдоном Вайтгаузом, сенаторкою Емі Клобучар, сенатором Рубеном Гайєго та сенатором Кетрін Кортез Масто.

"Обговорили подальші кроки у забезпеченні обороноздатності і безпеки нашої держави з огляду на подальшу ескалацію з боку РФ, розвиток військових спроможностей України та важливість посилення тиску на агресора", - зазначила Стефанішина.

Вона висловила вдячність законодавцям США за велику і важливу роботу на двопартійний основі, спрямовану на припинення агресії РФ та встановлення справедливого і тривалого миру.

"Ця робота триває. 8 жовтня на розгляд Сенату було внесено двопартійний проєкт резолюції "Про засудження вторгнення РФ на територію НАТО та підтвердження статті 5 Північноатлантичного договору", який містить положення на підтримку України. У резолюції засуджується продовження нападу Росії на Україну, викрадення РФ українських дітей та відмова вести РФ переговори про припинення війни", - нагадала посол.

Окремо вона подякувала конгресменам, які ініціювали цю резолюцію.

Як повідомлялося, резолюція Сенату США (S. RES. ll) була подана сенатором Річардом Дурбіном (Демократична партія) та іншими сенаторами у вересні 2025 року. Співавторами виступили: Джон Баррассо (John Barrasso) – Республіканська партія; Роджер Вікер (Roger Wicker) – Республіканська партія; Чак Шумер (Chuck Schumer) – Демократична партія; Джон Тун (John Thune) – Республіканська партія; Джин Шахін (Jeanne Shaheen) – Демократична партія; Джим Ріш (Jim Risch) – Республіканська партія; Джек Рід ("Jack Reed") – Демократична партія; Ліза Мурковскі (Lisa Murkowski) – Республіканська партія; Ден Салліван (Dan Sullivan) – Республіканська партія.

Резолюція засуджує порушення Росією повітряного простору країн НАТО. Також текст містить засудження агресії проти України: Документ критикує Росію за: Незаконне вторгнення в Україну (2014 року в Криму, повномасштабна війна з 2022 року). Викрадення українських дітей. Відмову від переговорів для припинення війни.

Крім того, резолюція підкреслює зобов’язання США та союзників за статтею 5 Північноатлантичного договору щодо колективної оборони, заявляючи про готовність захищати кожен дюйм території НАТО.