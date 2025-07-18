Стефанішина назвала 2027 рік кінцевим терміном у підготовці України до вступу в ЄС

Завдання влади в процесі підготовки України до вступу в Європейський Союз (ЄС) до кінця 2027 року не змінилося – відкрити всі кластери у 2025 році, завершити зміну законодавства до кінця 2027 року, заявила Ольга Стефанішина, яка до 17 липня обіймала посаду віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Відкрити всі кластери у 2025 році. Завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС – до кінця 2027 року", – сказала вона в інтерв'ю "Європейській правді", відповідаючи на питання про цілі української влади у процесі вступу до ЄС.

"Та навіть зараз усі зобов'язання, які ми на себе беремо в рамках переговорного процесу без перехідних періодів, обмежувалися терміном кінець 2027 року. Тобто у нас є 2025-26 рік на розробку рішень і 2026-27 рік на ухвалення", – зазначила колишня віцепрем'єрка.

За її словами, зараз готується програма адаптації, де це має бути відображено.

"У нас запущений великий проєкт Європейського Союзу Ukraine2EU, який допомагає в цьому. Є експерти, є методологічна база, є напрацювання. І як тільки будуть звіти Єврокомісії по кожному з кластерів – можна буде навіть частинами затверджувати цю програму за кожним із напрямків", – зазначила Стефанішина. Вона також наголосила, що у неї немає підстав говорити про можливу зміну цілей на менш амбітні.

Стефанішина також підтвердила, що на 18 липня готувалося відкриття першого кластера перемовин про вступ України в ЄС. Вона також розповіла, що серед ключових завдань її роботи уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США буде втілення угоди про мінерали, а також організація механізму закупівлі американської зброї.

Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський призначив Стефанішину спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. Згодом вона може стати пані послом у США.