Фіцо: Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не буде гальмуватиме членство України в Європейському Союзі.

"Ми дуже чітко і відкрито говорили про санкційні пакети. Пані прем'єрка (Юлія Свириденко - ІФ-У) отримала від мене всю необхідну інформацію, яку вона потребувала. Ми говорили про наші розбіжності. Хоч ми поважаємо волю українських людей і України щодо їх членства в НАТО, з іншого боку, ми чітко і твердо кажемо "так" європейським амбіціям України, що стосується членства в Європейському Союзі. Тут ми готові поділитися всім нашим досвідом", - сказав Фіцо по результатам спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю.

Він наголосив, що Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС.

"Якщо ми кажемо "ні", то ми це кажемо "ні" щиро, якщо ми кажемо "так" - то ми кажемо щиро", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію.