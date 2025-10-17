Інтерфакс-Україна
Події
15:39 17.10.2025

Фіцо: Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС

1 хв читати
Фіцо: Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС
Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не буде гальмуватиме членство України в Європейському Союзі.

"Ми дуже чітко і відкрито говорили про санкційні пакети. Пані прем'єрка (Юлія Свириденко - ІФ-У) отримала від мене всю необхідну інформацію, яку вона потребувала. Ми говорили про наші розбіжності. Хоч ми поважаємо волю українських людей і України щодо їх членства в НАТО, з іншого боку, ми чітко і твердо кажемо "так" європейським амбіціям України, що стосується членства в Європейському Союзі. Тут ми готові поділитися всім нашим досвідом", - сказав Фіцо по результатам спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю.

Він наголосив, що Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС.

"Якщо ми кажемо "ні", то ми це кажемо "ні" щиро, якщо ми кажемо "так" - то ми кажемо щиро", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію.

Теги: #україна #фіцо #вступ_в_єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 17.10.2025
Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

12:56 17.10.2025
Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

12:43 17.10.2025
У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

12:23 17.10.2025
Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

12:07 17.10.2025
Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

13:57 16.10.2025
Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

19:17 15.10.2025
Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

18:09 15.10.2025
Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

20:15 13.10.2025
У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

15:52 13.10.2025
США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

ВАЖЛИВЕ

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

ОСТАННЄ

Керівник ГО вимагав від командира в/ч понад 1 млн грн за "вплив" на виділення коштів для дронів – Офіс генпрокурора

Суд Польщі не екстрадував до ФРН українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

У 2026 році Україна отримає понад 165 млн євро від Коаліції з розмінування – Міноборони

Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

Українська делегація на зустрічі з міністром енергетики США обговорила перспективи співробітництва щодо скрапленого газу

Ідентифіковано двох російських військових, причетних до катування мирних мешканців під час окупації частини Ізюмського району Харківської області

Мінкультури закликає долучатися до Тижня української мови у Вікіпедії

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

ВМС ЗСУ підтвердило збиття росіянами власного винищувача в Криму

В Інституті нацпам'яті назвали перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа грубим порушенням закону – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА