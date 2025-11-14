Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

Україна перебуває у контакті з Конгресом США щодо розслідування в операції з викриття корупції у сфері енергетики, заявила посол України в США Ольга Стефанішина в коментарі NBC News.

"Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення", – сказала вона, відповідаючи на запитання про інформування американських законодавців щодо розслідування.

Стефанішина також уточнила, що хоча в справі фігурують два члени уряду, вони не підпорядковуються безпосередньо "адміністрації" Зеленського, і наголосила, що посадовців наразі відсторонено з посад, а питання про їхню відставку буде розглянуто Верховною Радою вже наступного тижня.

"Ми вважаємо важливим, що в Україні працює дієва інституційна система, і для безкарності немає місця. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Це означає, що створені нами антикорупційні механізми справді працюють", – наголосила Стефанішина.

