Інтерфакс-Україна
Події
16:43 30.07.2025

Девіс та Стефанішина обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства

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Девіс та Стефанішина обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства
Фото: https://x.com/USEmbassyKyiv/

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс обговорила зі спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольгою Стефанішиною питання функціонування Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення.

"Американсько-українське партнерство є ключовим для відновлення України, довгострокової стабільності та шляху до миру. Я зустрілась з Ольгою Стефанішиною, щоб обговорити шляхи поглиблення цього партнерства і те, як Інвестиційний фонд відновлення може стимулювати економічні зв'язки, залучити надійні американські інвестиції та допомогти побудувати міцніше майбутнє для українського народу", - написала Девіс у соціальній мережі Х у середу.

Як повідомлялося, Американсько-український інвестиційний фонд відновлення, який пріоритетно націлений на розробку критичних матеріалів, нафти і газу та пов’язаної ними інфраструктури, був створений наприкінці весни цього року. Внеском США до нього можуть бути поставки озброєння Україні. Початковим же внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин.

Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини". За її ратифікацію проголосували 338 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Теги: #девіс_джулі #розмова #стефанішина

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