Стефанішина скоординувала з Маркаровою завдання президента по американському напрямку

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Спеціальна уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина скоординувала з послом України в США Оксаною Маркаровою завдання президента по американському напрямку.

"Гарна нагода скоординуватися. Дякую тобі, Оксано, за щиру розмову. Попереду ще багато координації для реалізації завдань, визначених президентом для американського напрямку", - написала Стефанішина в мережі Facebook.

У свою чергу Маркарова на своїй сторінці додала, що активно працює разом зі Стефанішиною над пріоритетами і розбудовою стратегічного партнерства зі США..

Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі США. Зазначалося, що її призначено на цю посаду тимчасово, доки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Штатах.