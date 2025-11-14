Інтерфакс-Україна
16:11 14.11.2025

Зеленський обговорив з Маркаровою можливі напрямки майбутньої співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з надзвичайним і повноважним послом України у США у 2021-2025 рр. Оксаною Маркаровою, під час якої, зокрема, обговорив, можливі напрямки майбутньої співпраці.

"Зустрівся з Оксаною Маркаровою. Подякував їй за роботу на нашу державу – і протягом багатьох років, не тільки на дипломатичній посаді. Обговорили й можливі напрями майбутньої співпраці. Зокрема, є багато речей, які можуть бути зроблені для відновлення України, для зміцнення нашого суспільства, а також у відносинах із міжнародними інституціями. Ціную готовність працювати заради України й надалі", - написав президент у Телеграмі у п’ятницю.

