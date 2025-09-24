Інтерфакс-Україна
Події
14:11 24.09.2025

Ключова увага в найближчі тижні буде зосереджена на механізмах використання активів РФ – Стефанішина

1 хв читати
Ключова увага в найближчі тижні буде зосереджена на механізмах використання активів РФ – Стефанішина

Посол України в США Ольга Стефанішина вважає, що пошук механізму використання російських заморожених активів буде основним елементом дискусій у наступні тижні.

“Попереду велика робота щодо пошуку механізму використання російських заморожених активів. Я впевнена. що тут саме США, з Європою, з країнами G7, мають знайти формат. Це, я вважаю, буде ключовий елемент дискусії наступні тижні”, - сказала посол в інтерв’ю для телемарафону.

Говорячи про запитання санкційних обмежень проти РФ, Стефанішина закликала “не недооцінювати ЄС”, який, за її словами веде активну роботу у цьому напрямку.

“Я думаю, що європейські країни вже підтвердили свій намір ухвалити нові обмеження. Серйозні. Рік тому ми не могли навіть говорити про те, що в цьому пакеті навіть в пропозиціях можуть з’явитися такі санкції. Ми кричали про зменшення залежності Європи від енергоносіїв РФ, але це не приводило до такого результату”, - зазначила посол.

Теги: #активи_рф #стефанішина

