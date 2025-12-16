ЄС не має одностайності щодо фінансування України на 2026-2027рр., тому єдине рішення – "репараційна позика", яке може бути ухвалено кваліфікованою більшістю – дипломат

Будь-яке рішення щодо фінансування України на 2026-2027 рр., яке потребує одностайності з боку лідерів країн-членів Європейського союзу, ухвалено не буде. Єдиний варіант фінансування – "репараційна позика", тому що це рішення може бути ухвалено кваліфікованою більшістю.

Такі прогнози напередодні засідання Європейської ради, яке пройде 18-19 грудня в Брюсселі, надав журналістам високопосадовий європейський дипломат, ознайомлений з перебігом обговорення питання.

"Я думаю, якщо бути реалістами, то ми знаємо, що 27 (голосів держав-членів ЄС на підтримку рішення – ІФ-У) буде неможливо. Тож ми говоритимемо про 26 (держав-членів ЄС, які підтримають це рішення, без Угорщини – ІФ-У). Ми сподіваємося, що ми залишимося якомога ближчими до 26", - сказав він.

Співрозмовник журналістів нагадав, що і висновки щодо України за минулий рік було схвалено лише 26 державами-членами (без Угорщини – ІФ-У). "Тож я не здивуюся, якщо принаймні те саме станеться з цим питанням, яке, я б сказав, можливо, навіть складніше, ніж багато інших елементів, включаючи висновки щодо України", - вважає високопосадовий дипломат, обізнаний з ходом обговорення.

Він також нагадав про дві пропозиції Європейської комісії щодо фінансування України – "репараційний кредит", який може бути ухвалено кваліфікованою більшістю, та запозичення ЄС, для якої потрібна одностайність. "Репараційна позика" є варіантом, якому надають перевагу переважна більшість держав-членів. І тому наразі це наш робочий варіант. Кредит для України вимагає одностайності. Деякі держави-члени, принаймні одна держава-член, були явно проти цього. Тож цей варіант було відкладено", - обмалював дипломат ситуацію.

Співрозмовник журналістів підтвердив, що "всі лідери чудово усвідомлюють непропорційні ставки Бельгії у вирішенні питання репараційного кредиту". "Переговори щодо репараційної позики відбувалися переважно і здебільшого навколо занепокоєння Бельгії. І я думаю, що це також ознака того, що всі за столом переговорів, держави-члени і, звичайно ж, лідери усвідомлюють, що стоїть на кону для Бельгії. Тому переговори зводяться до того, щоб розділити з Бельгією будь-які ризики чи витрати, які можуть виникнути в результаті цього рішення", - розповів він.

Високопосадовець ще раз наголосив, що переважна більшість держав-членів ЄС виступає за репарації. "Це рішення, над яким працюють, і яке має бути реалізовано до другого кварталу 2026 року. Це важлива частина. Гроші мають надійти до України, допомога має надійти до України до того часу, бо саме тоді вона їм знадобиться", - констатував він.