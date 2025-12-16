Інтерфакс-Україна
Політика
18:21 16.12.2025

ЄС не має одностайності щодо фінансування України на 2026-2027рр., тому єдине рішення – "репараційна позика", яке може бути ухвалено кваліфікованою більшістю – дипломат

2 хв читати
ЄС не має одностайності щодо фінансування України на 2026-2027рр., тому єдине рішення – "репараційна позика", яке може бути ухвалено кваліфікованою більшістю – дипломат

Будь-яке рішення щодо фінансування України на 2026-2027 рр., яке потребує одностайності з боку лідерів країн-членів Європейського союзу, ухвалено не буде. Єдиний варіант фінансування – "репараційна позика", тому що це рішення може бути ухвалено кваліфікованою більшістю.

Такі прогнози напередодні засідання Європейської ради, яке пройде 18-19 грудня в Брюсселі, надав журналістам високопосадовий європейський дипломат, ознайомлений з перебігом обговорення питання.

"Я думаю, якщо бути реалістами, то ми знаємо, що 27 (голосів держав-членів ЄС на підтримку рішення – ІФ-У) буде неможливо. Тож ми говоритимемо про 26 (держав-членів ЄС, які підтримають це рішення, без Угорщини – ІФ-У). Ми сподіваємося, що ми залишимося якомога ближчими до 26", - сказав він.

Співрозмовник журналістів нагадав, що і висновки щодо України за минулий рік було схвалено лише 26 державами-членами (без Угорщини – ІФ-У). "Тож я не здивуюся, якщо принаймні те саме станеться з цим питанням, яке, я б сказав, можливо, навіть складніше, ніж багато інших елементів, включаючи висновки щодо України", - вважає високопосадовий дипломат, обізнаний з ходом обговорення.

Він також нагадав про дві пропозиції Європейської комісії щодо фінансування України – "репараційний кредит", який може бути ухвалено кваліфікованою більшістю, та запозичення ЄС, для якої потрібна одностайність. "Репараційна позика" є варіантом, якому надають перевагу переважна більшість держав-членів. І тому наразі це наш робочий варіант. Кредит для України вимагає одностайності. Деякі держави-члени, принаймні одна держава-член, були явно проти цього. Тож цей варіант було відкладено", - обмалював дипломат ситуацію.

Співрозмовник журналістів підтвердив, що "всі лідери чудово усвідомлюють непропорційні ставки Бельгії у вирішенні питання репараційного кредиту". "Переговори щодо репараційної позики відбувалися переважно і здебільшого навколо занепокоєння Бельгії. І я думаю, що це також ознака того, що всі за столом переговорів, держави-члени і, звичайно ж, лідери усвідомлюють, що стоїть на кону для Бельгії. Тому переговори зводяться до того, щоб розділити з Бельгією будь-які ризики чи витрати, які можуть виникнути в результаті цього рішення", - розповів він.

Високопосадовець ще раз наголосив, що переважна більшість держав-членів ЄС виступає за репарації. "Це рішення, над яким працюють, і яке має бути реалізовано до другого кварталу 2026 року. Це важлива частина. Гроші мають надійти до України, допомога має надійти до України до того часу, бо саме тоді вона їм знадобиться", - констатував він.

Теги: #активи_рф #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 16.12.2025
Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

16:37 16.12.2025
Сибіга закликав держави-члени ЄС увалити рішення щодо "репараційного кредиту" цього тижня: є щонайменше 5 причин, чому це необхідно саме зараз

Сибіга закликав держави-члени ЄС увалити рішення щодо "репараційного кредиту" цього тижня: є щонайменше 5 причин, чому це необхідно саме зараз

15:50 16.12.2025
Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

15:47 16.12.2025
Прем’єр Нідерландів сподівається на ухвалення Єврорадою рішення щодо фінансування потреб України за допомогою заморожених російських активів

Прем’єр Нідерландів сподівається на ухвалення Єврорадою рішення щодо фінансування потреб України за допомогою заморожених російських активів

12:36 16.12.2025
Україна і ЄС зруйнували транснаціональну мережу шахрайських call-центрів – Офіс генпрокурора

Україна і ЄС зруйнували транснаціональну мережу шахрайських call-центрів – Офіс генпрокурора

23:18 15.12.2025
Трамп заявив про "гарну розмову" з європейськими лідерами та прогрес у переговорах з РФ

Трамп заявив про "гарну розмову" з європейськими лідерами та прогрес у переговорах з РФ

23:09 15.12.2025
Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою

Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою

22:14 15.12.2025
Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою

Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою

20:03 15.12.2025
Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС назвав три ключових елементи гарантій безпеки для України

Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС назвав три ключових елементи гарантій безпеки для України

20:49 14.12.2025
Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

ВАЖЛИВЕ

Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

Рада ЄС тимчасово заборонила передачу іммобілізованих активів ЦБР

Україна підготує відповіді щодо політичних та юридичних викликів виборів під час воєнного стану

ОСТАННЄ

Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

Ердоган застеріг РФ і Україну від атак у Чорному морі

Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

Поки що нічого не вказує на готовність Путіна зробити крок до миру, важливо продовжувати військову підтримку України - прем'єр Нідерландів

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

Раді пропонують ухвалити новий закон "Про політичні партії"

Чинне законодавство не дає відповіді на питання, де вибори можливі у разі припинення вогню чи завершення воєнного стану, - Айвазовська

Довіра до США і НАТО суттєво впала в Україні, до ЄС і Зеленського не змінюється, лише 9% громадян за вибори під час війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА