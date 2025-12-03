Фон дер Ляєн: ми врахували більшість занепокоєнь Бельгії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Єврокомісія уважно вислухала і врахувала майже всі занепокоєння, висловлені Бельгією щодо ризиків для країни в разі надання Україні репараційного кредиту із залученням російських іммобілізованих активів, переважна більшість яких знаходиться в цій країні в Euroclear.

Про це вона повідомила у середу в Брюсселі на пресконференції під назвою "Вирішення фінансових потреб України на 2026з-2027 роки" представляючи пропозиції фінансування.

"У нас також відбулася інтенсивна дискусія щодо позиції Бельгії, де знаходиться Euroclear, основне джерело (фінансування). Ми дуже уважно вислухали занепокоєння Бельгії та майже всі з них врахували в нашій пропозиції, яка сьогодні лежить на столі, щодо репараційних кредитів", - сказала президент Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія розробила "дуже сильні запобіжні заходи для захисту держав-членів та максимального зменшення ризиків". "Наприклад, щоб гарантувати, що незаконне рішення, винесене за межами Союзу, не може бути виконане всередині Союзу. І, що дуже важливо, ми створили дуже сильний механізм солідарності, де зрештою Союз може втрутитися, бо ми хочемо переконати всі наші держави-члени, але особливо Бельгію, що ми розділимо тягар справедливо, як це прийнято в Європі", - деталізувала вона.

Президент Єврокомісії також зауважила, що за допомогою репараційних позик Єврокомісія "прагне наслідування серед друзів та міжнародних партнерів України". "І на завершення, ми хочемо миру. А ніхто не хоче більшого миру, ніж Україна. Тому сьогодні ми надсилаємо дуже сильний сигнал українському народу, що нас чекає довга перспектива. Ми можемо забезпечити їх засобами для самозахисту, і, що ще важливіше, засобами для ведення мирних переговорів з позиції сили. А послання Росії полягає в тому, що репараційний кредит або позика ЄС, одне з двох рішень, збільшує вартість війни для Росії та запрошує Росію сісти за стіл переговорів, щоб нарешті знайти мир", - наголосила фон дер Ляєн.