15:47 16.12.2025

Прем’єр Нідерландів сподівається на ухвалення Єврорадою рішення щодо фінансування потреб України за допомогою заморожених російських активів

Фото: Офіс президента України /https://www.president.gov.ua

Нідерланди вважають "репараційний кредит" найкращим варіантом для фінансування потреб України у 2026-2027 рр. і сподіваються на ухвалення відповідного рішення Європейською радою, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

"Європейська Рада цього тижня визначить, як ми задовольнимо нагальні фінансові потреби України у 2026 та 2027 роках. Ми, як і раніше, віддаємо перевагу використанню заморожених російських активів для надання Україні позики. За належних умов це справедливий вибір", - сказав він на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Гаазі у вівторок.

Як зазначив Схооф, таким чином буде гарантовано, що Росія "зрештою заплатить". При цьому він нагадав про розподілення ризиків та тягарів щодо кредиту між державами-членами ЄС.

"Для безпеки нашого континенту вкрай важливо, щоб ми втримали Україну на плаву не лише у військовому плані, а й у соціальному та економічному. Отже, так чи інакше, ми повинні знайти рішення, і цього тижня в Брюсселі все було підготовлено для цього", - додав Схооф.

За його словами, на сьогодні є кілька варіантів щодо можливостей фінансування потреб України, але кращим варіантом для Нідерландів є використання "репараційного кредиту".

"Ми добре знаємо про скарги в Бельгії. Позиція Нідерландів: ми погоджуємося з Бельгією, що вони не можуть просто брати на себе ризик і вони повинні мінімізувати його. І єдиний спосіб мінімізувати ризик – це гарантувати юридично… щоб усі держави-члени ЄС брали свою справедливу частку в цьому", - пояснив очільник уряду.

Він підкреслив, що це буде складне рішення, однак висловив сподівання, що "ми досягнемо згоди в четвер і що фінансові потреби України можна буде вирішити за допомогою заморожених активів".

Теги: #нідерданди #активи_рф #схооф

