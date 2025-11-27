Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили дипломатичну ситуацію, що склалася після зустрічей у Женеві

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф обговорили дипломатичну ситуацію, що склалася після зустрічей на рівні радників з національної безпеки у Женеві та засідання Коаліції охочих. Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі у четвер увечері.

"Обговорили актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві та засідання Коаліції охочих. Розраховуємо, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз", - написав він.

Зеленський запевнив, що "робота з нашого боку завжди була й буде максимально змістовною".

"Також поінформував пана прем’єр-міністра про наші потреби для оборони та захисту цивільної інфраструктури. Дякую за постійну підтримку й готовність допомагати", - додав очільник Української держави

Як повідомлялося, під час недільних переговорів у Женеві США та Україна доопрацювали рамки угоди, скоротивши їх з 28 до 19 пунктів, за даними українських чиновників. Американський чиновник заявив, що українці "погодилися на мирну угоду", але додав, що "залишаються деякі дрібні деталі, які потрібно узгодити".

В свою чергу, українські чиновники повідомили Axios, що США погодилися посилити проект гарантій безпеки, запропонований разом із початковим 28-пунктним планом. Сторони домовилися, що найчутливіше питання територіальних поступок буде обговорено на рівні лідерів, між президентами Трампом і Зеленським.

"Коаліція охочих", зустріч якої відбулася в онлайн форматі 25 листопада, погодилась продовжувати підтримку України.