В ЄС хочуть розробити юридичну пропозицію щодо заморожених активів РФ для України, Бельгія не стоятиме на заваді - ЗМІ

Бельгія нібито погодилася не блокувати ідею ЄС щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з чим Євросоюз тепер зможе перейти до практичних кроків, передає Politico.

"Лідери ЄС мають намір доручити Європейській комісії розробити юридичну пропозицію щодо використання мільярдів євро заморожених державних активів Росії для фінансування масштабного кредиту Україні після того, як Бельгія дала зрозуміти, що не стоятиме на заваді", - пише видання у вівторок.

Повідомляється, що суперечлива пропозиція, у разі ухвалення, може вивільнити до 140 мільярдів євро для фінансування військових зусиль України ще на два-три роки за рахунок російських державних активів, які були знерухомлені після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Бельгія обрала обережний підхід, оскільки вона приймає Euroclear, фінансовий орган, який утримує заморожені активи, і побоюється, що суд може змусити її повернути гроші самостійно. Але бельгійський дипломат сказав Politico, що країна не виступатиме проти заклику цього четверга до Єврокомісії виступити з пропозицією.

"Проте, навіть якщо Єврокомісія отримає зелене світло, її юридичній пропозиції доведеться пережити тижні складних переговорів з національними столицями", - зазначає видання.

Європейська комісія, яка має виконавчу владу в ЄС, вперше висунула цю ідею у вересні, але чекає на чітке "добро" європейських глав держав та урядів, перш ніж виступити з конкретною пропозицією. Ймовірно, це станеться, коли 27 лідерів ЄС проведуть своє щоквартальне засідання Європейської ради в Брюсселі в четвер.

Неназвані співрозмовники поділилися, що у Єврокомісії впевнені у спроможності розробити юридично надійний план реалізації ідеї з "репараційною позикою"