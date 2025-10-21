Інтерфакс-Україна
Події
13:30 21.10.2025

В ЄС хочуть розробити юридичну пропозицію щодо заморожених активів РФ для України, Бельгія не стоятиме на заваді - ЗМІ

2 хв читати

Бельгія нібито погодилася не блокувати ідею ЄС щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з чим Євросоюз тепер зможе перейти до практичних кроків, передає Politico.

"Лідери ЄС мають намір доручити Європейській комісії розробити юридичну пропозицію щодо використання мільярдів євро заморожених державних активів Росії для фінансування масштабного кредиту Україні після того, як Бельгія дала зрозуміти, що не стоятиме на заваді", - пише видання у вівторок.

Повідомляється, що суперечлива пропозиція, у разі ухвалення, може вивільнити до 140 мільярдів євро для фінансування військових зусиль України ще на два-три роки за рахунок російських державних активів, які були знерухомлені після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Бельгія обрала обережний підхід, оскільки вона приймає Euroclear, фінансовий орган, який утримує заморожені активи, і побоюється, що суд може змусити її повернути гроші самостійно. Але бельгійський дипломат сказав Politico, що країна не виступатиме проти заклику цього четверга до Єврокомісії виступити з пропозицією.

"Проте, навіть якщо Єврокомісія отримає зелене світло, її юридичній пропозиції доведеться пережити тижні складних переговорів з національними столицями", - зазначає видання.

Європейська комісія, яка має виконавчу владу в ЄС, вперше висунула цю ідею у вересні, але чекає на чітке "добро" європейських глав держав та урядів, перш ніж виступити з конкретною пропозицією. Ймовірно, це станеться, коли 27 лідерів ЄС проведуть своє щоквартальне засідання Європейської ради в Брюсселі в четвер.

Неназвані співрозмовники поділилися, що у Єврокомісії впевнені у спроможності розробити юридично надійний план реалізації ідеї з "репараційною позикою"

Теги: #активи_рф #эс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:09 13.10.2025
ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

14:36 10.10.2025
Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

10:13 07.10.2025
В Єврокомісії пояснили суть репараційної позики, її ризики, необхідність гарантій та можливий термін надання

В Єврокомісії пояснили суть репараційної позики, її ризики, необхідність гарантій та можливий термін надання

14:41 02.10.2025
Єврокомісія не має намірів конфіскувати росактиви, тому погрози Москви конфіскувати європейські не мають під собою підстав - речник

Єврокомісія не має намірів конфіскувати росактиви, тому погрози Москви конфіскувати європейські не мають під собою підстав - речник

14:24 01.10.2025
Прем’єрка Латвії: ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України

Прем’єрка Латвії: ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України

13:51 01.10.2025
Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

13:43 01.10.2025
Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених активів РФ як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених активів РФ як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

10:34 30.09.2025
Президентка Єврокомісії продовжує просувати ідею репараційного кредиту для України, який базується на іммобілізованих російських активах

Президентка Єврокомісії продовжує просувати ідею репараційного кредиту для України, який базується на іммобілізованих російських активах

22:15 23.03.2018
ЄС попросить звільнити від американських мит на сталь і алюміній на постійній основі

ЄС попросить звільнити від американських мит на сталь і алюміній на постійній основі

00:39 12.12.2017
Албанія, Чорногорія і Норвегія приєдналися до нових санкцій проти РФ

Албанія, Чорногорія і Норвегія приєдналися до нових санкцій проти РФ

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

ОСТАННЄ

По всій Чернігівщині розгорнуто понад 260 пунктів незламності – ОВА

Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Бережна: стратегічні комунікації мають бути координовані з єдиного урядового центру

Президентська програма "1000 годин контенту" буде мати міжнародне співфінансування і залучатиме міжнародних експертів - Бережна

Мінкультури працює над процедурою і черговістю евакуації культурних цінностей з ризикових територій - Бережна

СБУ затримала киянина, який передавав ворогу локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині

Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

ДБР проводить обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерело

Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА